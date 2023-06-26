Понедельник, 26 Июня 2023 11:46

АрмИнфо. Сегодня Объединенные Арабские Эмираты являются одним из важных партнеров Армении, отметил премьер-министр Никол Пашинян в поздравительном послании президенту ОАЭ шейху Мухаммеду Бин Зайду Аль Нахайяну по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба главы армянского кабмина, в послании говорится: "Ваше Превосходительство, сегодня исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Дружественные связи армянского и арабского народов исходят из глубины веков, и сегодня мы с гордостью являемся свидетелями и участниками такого этапа динамичного развития межгосударственных отношений, где очевидны прогрессивные перспективы.

С удовлетворением можем констатировать, что совместная комиссия по торгово- экономическому и техническому сотрудничеству между правительствами наших стран была создана в 2019 году и эффективно функционирует, а товарооборот между нашими странами за последние два года достиг рекордных показателей.

Сегодня Объединенные Арабские Эмираты являются одним из важных партнеров Армении не только в плане реализации взаимовыгодных проектов регионального значения и оздоровления бизнес-атмосферы, но и в плане углубления межцивилизационного диалога.

Надеюсь, что совместными усилиями в ближайшие годы мы сможем насытить повестку армяно-эмиратского двустороннего сотрудничества новыми инициативами и программами на благо наших государств и дружественных народов.

Пользуясь случаем, подтверждаю свое намерение прилагать личные усилия для укрепления и углубления основанного на уважении и взаимном доверии сотрудничества между нашими странами".