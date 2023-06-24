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АрмИнфо. ВC Азербайджана вновь обстреляли металлургический завод в Ерасхе, сообщает Минобороны Армении.
<24 июня в 11:10 ВС Азербайджана открыли огонь по трактору, работающему на территории завода, который строится в Ерасхе за счет иностранных инвестиций>, - говорится в сообщении.
Напомним, что вражеские силы с 13 июня дня держат под прицельным огнем Ерасх. Провокации начались после заявления лидеров Турции и Азербайджана в Баку о необходимости заполучения экстерриториальный коридор через территорию Армении. В результате этих провокаций, ранения получили два гражданина Индии.
|ВC Азербайджана вновь обстреляли металлургический завод в Ерасхе
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|Генконсульство Армении работает в обычном режиме: Пресс-секретарь МИД РА
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|Власти Армении, толкающие народ Арцаха в лоно геноцидного Баку, становятся соучастниками геноцида - Раффи Ованнисян
|Армения и Канзас договорились продолжить тесное сотрудничество по ряду направлений
|Азербайджан превращает церковь св. Воскресения в Бердзоре в мечеть
|Футбольный клуб <Арарат -Армения> предъявил иск к российскому футбольному клубу
|Вражеские силы продолжают терроризировать арцахцев
|ЕСПЧ отклонил ходатайство Армении о применении новой временной обеспечительной меры против Азербайджана по части двух армянских военнослужащих
|Спецслужбы Азербайджана посредством телефонных звонков пытаются выудить информацию у граждан Арцаха
|Пашинян провел заседание правящей партии
|Пашинян надеется на укрепление сотрудничества между Арменией и Люксембургом
|Сын экс-губернатора Сюника Сурика Хачатряна будет арестован
|ПАСЕ призвала Азербайджан разблокировать Лачинский коридор и обеспечить безопасность армян Арцаха
|СМИ: Азербайджан отклонил требование Армении предоставить особые гарантии безопасности армянам Арцаха
|ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям у Кахакни
|В МИД Армении указали на противоречия в заявлении Захаровой по поводу инцидента на мосту Хакари
|Тридцать тысяч детей-заложников, или когда нефть дороже слезы ребёнка.
|Депутаты Европарламента от SEDE призывают Азербайджан прекратить подрыв мирного процесса
|Тагуи Товмасян: Азербайджан ежедневно нарушает право армян на жизнь
|Нидерландский парламентарий посетил Сюник и воочию ознакомился с азербайджанской блокадой Арцаха
|Правительство Армении анонсировало очередной пакет ограничений для игроков онлайн-тотализаторов
|Министр: гуманитарная ситуация в Арцахе с каждым часом ухудшается
|Публикации об уголовном преследовании со стороны СНБ в отношении главы ВСС являются сплетнями - Минасян
|К очередным сборам в Армении будут будут привлечены около 2500 резервистов
|Информация представителей гражданского общества РА об армянофобии в Азербайджане включена в отчет ООН
|Военнослужащий АО Арцаха получил ранение в результате вражеской провокации
|Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за последовательность при реконструкции КПП Верхний Ларс
|Американские законодатели сошлись во мнении - необходимо остановить геноцид народа Арцаха
|Ереван готов к скорейшей деблокаде региональных коммуникаций при сохранении принципов суверенитета, юрисдикции и взаимности - Премьер РА
|Пашинян рассказал о настрое Еревана перед Вашингтонской встрече глав МИД
|Баку делает все, чтобы сделать невозможной жизнь армян в Нагорном Карабахе - Пашинян
|МИД РФ: обвинения в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Солдат азербайджанской армии приговорен в Армении к 20 годам лишения свободы
|Мгер Григорян заявил о консенсусе в вопросе деблокады коммуникаций
|Реформы в войсках полиции приведут к новому стандарту обеспечения общественной безопасности - премьер- министр
|Ереван получил положительный ответ Баку на предложение о встрече
|В Эрзруме открылся так называемый Центр исследования турецко-армянских отношений, который займется разжиганием армянофобии в Турции
|Участие в летнем военно-спортивном лагере станет обязательным для всех учащихся, перешедших в 11-й класс - министр
|ЕКРН фиксирует прогресс в борьбе с расизмом в Армении за последние годы, и указывает на наличие озабоченностей по некоторым вопросам
|Арутюн Кивирян: надеюсь, свой первый полет в космос совершить до 2027 года
|Депутат НС РА: Азербайджан занимается этнической чисткой коренного армянского народа в регионе
|Степанакерт: Лачинский коридор используется Азербайджаном в качестве военно- политического инструмента для агрессивных действий против Арцаха и ее граждан
|Был ли обсужден вопрос о приостановке или заморозке членства РА в ОДКБ
|МИД РФ: Россия призывает Баку не делать карабахское население заложником политических разногласий с Ереваном
|МИД РФ: Россия готова способствовать началу диалога между Баку и Степанакертом
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