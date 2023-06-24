Суббота, 24 Июня 2023 16:06

АрмИнфо. ВC Азербайджана вновь обстреляли металлургический завод в Ерасхе, сообщает Минобороны Армении.

<24 июня в 11:10 ВС Азербайджана открыли огонь по трактору, работающему на территории завода, который строится в Ерасхе за счет иностранных инвестиций>, - говорится в сообщении.

Напомним, что вражеские силы с 13 июня дня держат под прицельным огнем Ерасх. Провокации начались после заявления лидеров Турции и Азербайджана в Баку о необходимости заполучения экстерриториальный коридор через территорию Армении. В результате этих провокаций, ранения получили два гражданина Индии.