Пятница, 23 Июня 2023 18:13

АрмИнфо.Палата моды и дизайна Армении (Fashion & Design Chamber - FDC) содействует продвижению молодых талантливых дизайнеров в рамках сотрудничества с платформой Fashion Scout (Лондон, Великобритания).

В преддверии первой Недели моды в Ереване, FDC объявила о запуске конкурсной инициативы Fashion Scout Armenia, в рамках которой о себе смогут заявить молодые дизайнеры, которые уже делают или хотят сделать свои первые шаги в модной индустрии.

Как отметила в ходе пресс-конференции 23 июня соучредитель Палаты моды и дизайна Армении Элен Манукян, в общей сложности было получено 40 заявок от молодых дарований, из коих жюри, в состав которого были вовлечены и международные эксперты, выбрали 8 претендентов. Последние, по словам Манукян, примут участие в Неделе моды в Ереване, где в первый день открытия смогут представить свои работы.

Она подчеркнула, что в конечном итоге победителями станут 2 дизайнера, которым откроются новые возможности для переподготовки и личного роста за рубежом. В частности, один из победителей, по словам Элен Манукян, отправится в сентябре этого года в Великобританию для обучения в лондонском Fashion Scout. А второй победитель во Флоренции пройдет 2-месячную переподготовку у известного армянского дизайнера в сфере трикотажа Наиры Хачатрян.

Напомним, что Неделя моды (Yerevan Fashion Week) в Ереване пройдет с 1 по 6 июля в культурном центре HayArt (ул. Маштоца, 7а), в рамках которой будут представлены коллекции свыше 20 армянских дизайнеров.

Организатором подобного фееричного события в нашей стране выступила Палата моды и дизайна Армении при финансовой поддержке GIZ, Правительства Великобритании и ряда частных компаний (<Времена Года>, LA BIOSTHETIQUE Paris, Schweppes и ArtLife). Общий объем финансового содействия составил порядка 60 млн. драмов.

Участников Недели моды ожидают изысканные показы коллекций признанных дизайнеров в модной индустрии, конкурс молодых дизайнеров Fashion Scout Armenia, а также множество других увлекательных мероприятий.

У публики будет возможность посетить выставочные залы, в которых представлено более 50 армянских брендов, принять участие в панельных дискуссиях и полюбоваться уникальными выставками.

Палата Моды и Дизайна планирует сделать это мероприятие ежегодным. В мероприятии примут участие также более 20 престижных международных модных изданий, таких как Vogue Italy, Wear UK, ELLE Italy, Marie Claire Arabia, Lemile Germany, FAULT Magazine, L'Officiel Italy, Fucking Young! и многие другие.

Полное расписание Недели моды можно найти на сайте www.fdc.am