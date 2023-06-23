Пятница, 23 Июня 2023 11:31

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство Армении о применении новой временной обеспечительной меры против Азербайджана по части двух армянских военнослужащих. Об этом сообщает офис Представителя РА по международно-правовым вопросам.

При этом в офисе сообщили, что суд в то же время в своем решении отметил, что вышеупомянутые армянские военнослужащие находятся под защитой общих временных мер, применявшихся во время 44-дневной войны 2020 года, которые распространяются на всех военнопленных и гражданских лиц, находящихся под контролем Азербайджана.

"Поэтому Азербайджан обязуется обеспечить, в том числе защиту прав Овакимяна и Казаряна", - говорится в сообщении Офиса.

Напомним, что двое военнослужащих ВС Армении были похищены с армянской территории вечером 26 мая. Они везли продовольствие на боевые позиции. Армянские военнослужащие были похищены в двух-трех километрах к северо-востоку от Шикаоха.