Четверг, 22 Июня 2023 15:52

АрмИнфо.Комиссия по правам человека имени Тома Лантоса (TLHRC) провела знаменательное слушание, посвященное агрессии Азербайджана против коренных армян-христиан Арцаха (Нагорного Карабаха), призывая к санкциям против правительства Азербайджана перед лицом второго геноцида армян, происходящего в регионе. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

"Сегодняшние слушания отразили и укрепили растущий проарцахский консенсус Конгресса в поддержку срочной перезагрузки политики США, начиная с прекращения всей американской военной помощи Азербайджану.

ANCA продолжит работу с широкой коалицией религиозных, этнических и правозащитных организаций и лидеров Конгресса для защиты права Арцаха на безопасность и самоопределение", - заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

В ANCA отметили, что двухчасовое слушание на Капитолийском холме было организовано сопредседателями TLHRC Крисом Смитом и Джеймсом Макговерн и включало в себя замечания сопредседателей армянской фракции Конгресса Гаса Билиракиса и Фрэнка Паллоне. Член палаты представителей Адам Шифф также представил письменное заявление для протокола.

Слушание под названием "Защита народа Нагорного Карабаха" включало показания бывшего посла США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека, бывшего посла США в Армении Джона Эванса, старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Майкла Рубина и директора Колумбийского университета. Программа миростроительства и прав человека, Институт изучения прав человека, Дэвид Филлипс.

"У вас есть 120 000 христиан, которых душит, блокирует Азербайджан", - заявил Браунбек, недавно вернувшийся из Армении в рамках миссии по установлению фактов проекта "Филос".

Он отметил, что это противоречит мирному соглашению, это противоречит тому, что установил Международный суд, и тем не менее это происходит. "Его (президента Азербайджана - ред.) поддерживает Эрдоган, который, вероятно, является ведущим исламистом в мире, продвигающим воинствующий ислам",- добавил он, рекомендовав принять Закон о правах человека в Нагорном Карабахе, в котором четко определялись бы минимальные стандарты для обеспечения безопасности армянского населения Арцаха.

Браунбэк также призвал делегацию Конгресса посетить Арцах, отметив, что ему и его делегации был заблокирован въезд в Арцах на прошлой неделе. Касаясь американской помощи Азербайджану дипломат был непреклонен, подчеркнув, что если Азербайджан не снимет эту блокаду, то санкции, предусмотренные 907 разделом должны быть введены президентом, администрацией, и они должны быть введены сейчас, если они не снимут эту блокаду.

Майкл Рубин, который также участвовал в миссии по установлению фактов в рамках проекта Philos Project Armenia, был непреклонен в отношении соблюдения законов США о санкциях против Азербайджана, в том числе 907 раздела Закона о поддержке свободы, Закона о коридоре гуманитарной помощи и Закона Магнитского. "Президент Алиев изменился и стал более неуравновешенным за последнее десятилетие. Я бы сказал, что его траектория почти аналогична той, что мы видели с Саддамом Хусейном", - пояснил Рубин.

Экс-посол США в Армении Эванс отметил, что их задача сегодня - просто подумать, как сохранить жизни армян в Арцахе перед лицом потенциальной угрозы геноцида.

"Я, безусловно, согласен с идеей о том, что отказ от 907 раздела следует отменить", - отметил он, призвав американских дипломатов "приостановить продажу оружия Баку Турции и Израилю", указав на нарушение баланса сил в регионе, из-за поставок вооружения Азербайджану Турцией и Израилем.

Член палаты представителей Крис Смит во время дебат, организованных TLHRC, заслушивая свидетелей об усилиях США по противодействию эскалации азербайджанской агрессии, объявил, что вскоре он проведет второе слушание - на этот раз через Подкомитет Палаты представителей по иностранным делам по глобальному здравоохранению, глобальным правам человека и международным организациям. который он возглавляет

- где чиновникам из администрации США будет предложено рассказать о своих усилиях по урегулированию арцахского кризиса.

"С 2020 года Азербайджан затягивает петлю вокруг Нагорного Карабаха. Его силы оккупировали большую часть территорий Арцаха и даже территорию собственно Армении. [:] Поскольку наше правительство ведет переговоры с лидерами Азербайджана и Армении, мы в Конгрессе обязаны спросить, к чему все это ведет. [:] Наша страна просто не может принять риск геноцида или этнической чистки Нагорного Карабаха", - отметил законодатель.