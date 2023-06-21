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АрмИнфо.Баку положительно отреагировал на предложение Еревана провести рабочую встречу комиссий по вопросам делимитации между Арменией и Азербайджаном. Об этом 21 июня в беседе с журналистами заявил вице- премьер Армении Мгер Григорян.
Напомним, что в начале июня в Москве прошло 12-е заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством заместителей премьер-министров Армении - Мгера Григоряна, России - Алексея Оверчука и Азербайджана - Шахина Мустафаева, как сообщалось <в конструктивной атмосфере>. Согласно пресс-служба правительства РА, был зарегистрирован значительный прогресс в деле согласования механизмов организации процесса разблокирования транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа- Мегри-Горадиз. Стороны договорились продолжить работу в рамках трехсторонней рабочей группы. 17 июня Мгер Григорян направил Шахину Мустафаеву предложение о проведении встречи комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы с целью обсуждения текущих проблемных вопросов.
<Договоренности о месте и дате проведения встречи еще нет, но предполагаю, что встреча состоится в ближайшее время>, - сказал сегодня Григорян журналистам. Планируется обсудить вопросы, связанные с работой комиссии по делимитации границ.
|МИД РФ: обвинения в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Солдат азербайджанской армии приговорен в Армении к 20 годам лишения свободы
|Мгер Григорян заявил о консенсусе в вопросе деблокады коммуникаций
|Реформы в войсках полиции приведут к новому стандарту обеспечения общественной безопасности - премьер- министр
|Ереван получил положительный ответ Баку на предложение о встрече
|В Эрзруме открылся так называемый Центр исследования турецко-армянских отношений, который займется разжиганием армянофобии в Турции
|Участие в летнем военно-спортивном лагере станет обязательным для всех учащихся, перешедших в 11-й класс - министр
|ЕКРН фиксирует прогресс в борьбе с расизмом в Армении за последние годы, и указывает на наличие озабоченностей по некоторым вопросам
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|МИД РФ: Россия призывает Баку не делать карабахское население заложником политических разногласий с Ереваном
|МИД РФ: Россия готова способствовать началу диалога между Баку и Степанакертом
|МИД РФ: Прозвучавшие на заседании комиссии парламента Армении оценки связаны с продолжением внутриполитических процессов
|Aмериканские конгрессмены требуют от администрации США прекратить оказание военной помощи Азербайджану
|В рейтинге самых богатых стран мира Армения заняла 85-ое место
|Европарламентарий: Согласно задокументированным данным гражданской миссии ЕС в РА, вооруженные инциденты происходят только с одной стороны
|Натали Луазо: Российскиe миротворцы ответственны за обеспечение бесперебойного движения через Лачинский коридор, но не выполняют своих функций
|ECRI: В Азербайджане сохраняется упорный враждебный нарратив против Армении
|Генпрокуратура сообщает о махинациях в бытность Сержа Саргсяна министром обороны
|Зампред АНК назвал постановочным шоу вчерашнее выступление армянского премьера в парламенте
|Родителей пропавших без вести солдат войск РХБЗ примут в Службе нацбезопасности Армении
|Экс-глава МИД Армении указал Пашиняну на кратчайший путь для очистки совести
|Руководитель офиса второго президента РА отреагировал на обвинения премьер-министра в адрес Роберта Кочаряна
|Миссия ЕС в Армении проведет патрулирование Лачинского коридора
|Во Всемирный день беженцев МИД Армении призвал международное сообщество обратить внимание на политику этнической чистки, проводимую Азербайджаном
|В Арцахе назревает чрезвычайная гуманитарная катастрофа, а власти и оппозиция в Армении ничего не делают
|АО НКР: Вражеские силы нарушили режим прекращения огня в направлении Мартакертского района
|Омбудсмен НКР: Сегодня более 15 000 вынужденных переселенцев живут в Арцахе в условиях блокады, борясь с последствиями как депортации, так и блокады
|Лео Докерти: Великобритания и Азербайджан совместно борются с глобальными угрозами
|Министерство окружающей среды РА подтвердило сообщения СМИ о незаконной добычи песка в озере Севан
|В Армии обороны Арцаха продолжают опровергать вражескую дезинформацию
|Ненависть к армянам проявляется на всех уровнях азербайджанского общества, в том числе, и среди высокопоставленных лиц - Омбудсмен РА
|"Общественный совет Аркадия Тер-Тадевосяна" объявил о присоединении к народному движению "Мать Армения"
|Докладчик по вопросам Армении Европарламента призвал к справедливому судебному разбирательству в связи с арестом Ашотяна
|Бывший депутат НС Армении сигнализирует о катастрофической ситуации в Арцахе
|Арарат Мирзоян указал на необходимость выполнения со стороны ОДКБ своих договорных обязательств и должной оценки ситуации на границе Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сурен Папикян встретился с министром вооруженных сил Франции
|Враг продолжает незаконное заселение Бердзора и других оккупированных территорий Арцаха
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|Эксперт: в случае с Пашиняном мы имеем дело с миром кривых зеркал, где единственная проблема - гора Арарат
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции ВС Армении на разных участках передовой
|Завершено следствие по делу двух мошенников, похитивших свыше 3 млн драм - СК
|Лавров: Россия не против того, чтобы и другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве между Баку и Ереваном
|Миссия ЕС в Армении открыла 23 вакансии на разные позиции
|В Дилижане вновь пройдет крупный гастрономический фестиваль GASTROFEST
|Оппозиционер: пригласит ли комиссия НС на свое заседание Путина, чтобы проверить слова Пашиняна?
|Пашинян пояснил свои слова о начале переговоров по Нагорному Карабаху с собственной точки зрения
|Серж Саргсян дал Баку время на подготовку - Премьер
|Президент Беларуси призвал страны-члены ОДКБ держаться вместе в это непростое время
|Российский эксперт назвал мотивы обращения Пашиняна к истории второй карабахской войны
|Комиссия НС по расследованию обстоятельств войны 2020 года намерена пригласить на свое заседание и президента Арцаха - глава комиссии
|ЦИК РА одобрила заявку инициативной группы "Айакве" об организации сбора подписей о внесении законодательных изменений
|Секретарь Совбеза Армении и евродепутаты обсудили ситуацию в регионе
|Ки-Уэстский процесс предполагал передачу Баку Мегринского района и экстерриториального коридора - Пашинян
|Ален Симонян ответил оппозиции по поводу работы парламентской комиссии по расследованию обстоятельств войны в Арцахе в 2020 году
|Вазген Саргсян и Карен Демирчян ценой своей жизни помешали передаче Мегри - Пашинян
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