Среда, 21 Июня 2023 22:45

АрмИнфо.Баку положительно отреагировал на предложение Еревана провести рабочую встречу комиссий по вопросам делимитации между Арменией и Азербайджаном. Об этом 21 июня в беседе с журналистами заявил вице- премьер Армении Мгер Григорян.

Напомним, что в начале июня в Москве прошло 12-е заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством заместителей премьер-министров Армении - Мгера Григоряна, России - Алексея Оверчука и Азербайджана - Шахина Мустафаева, как сообщалось <в конструктивной атмосфере>. Согласно пресс-служба правительства РА, был зарегистрирован значительный прогресс в деле согласования механизмов организации процесса разблокирования транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа- Мегри-Горадиз. Стороны договорились продолжить работу в рамках трехсторонней рабочей группы. 17 июня Мгер Григорян направил Шахину Мустафаеву предложение о проведении встречи комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы с целью обсуждения текущих проблемных вопросов.

<Договоренности о месте и дате проведения встречи еще нет, но предполагаю, что встреча состоится в ближайшее время>, - сказал сегодня Григорян журналистам. Планируется обсудить вопросы, связанные с работой комиссии по делимитации границ.