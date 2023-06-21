Среда, 21 Июня 2023 22:42

АрмИнфо. В Эрзруме открылся так называемый Центр исследования турецко-армянских отношений. Конечная и основная цель центра - разжигание армянофобии в Турции.

Как сообщает агентство <Анадолу>, на открытии Центра, носящего имя профессора Эрола Кюркчуоглу, выступил глава муниципалитета Эрзрума Мехмет Секмен. Он напомнил, что известный историк Кюркчуоглу посвятил более 20 лет жизни теме турецко-армянских связей.

Наряду с Центром в Эрзруме будет также действовать библиотека имени профессора Эрола Кюркчуоглу, в фонде которого собраны тысячи документов и публикаций на тему армяно-турецких отношений.

По словам Секмена, в собранных профессорам архивам рассказывается о том, как "армянские банды убили мирных жителей в Эрзруме и других частях Восточной Анатолии". Глава муниципалитета выразил надежду на то, что новый Центр внесет вклад в "разоблачение лжи о псевдо-геноциде армян".

Открытие данного центра является наглядным примером того, как Турция в рамках политики отрицания фальсифицирует историю. Открытие центра с таким уклоном еще раз демонстрирует правильность решения предыдущих властей Армении отказаться от предложения турецкой стороны перенести вопрос признания Геноцида армян в Османской империи из международной политической плоскости в плоскость научно- исследовательскую.

Более того, на фоне объявленной действующими властями Армении "эпохи мира" и полного курса на сближение отношений с Турцией, открытие данного центра турецкими властями вызывает немало вопросов, имеющих в текущих реалиях, явно риторическое звучание.