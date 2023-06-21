Среда, 21 Июня 2023 22:34

АрмИнфо.С момента принятия пятого отчета Европейской комиссией против расизма и нетерпимости (ЕКРН) по Армении 28 июня 2016 года в ряде областей был достигнут прогресс и наработан передовой опыт. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте СЕ.

Авторы отчета отмечают, что властями были приняты экстренные меры в сфере инклюзивного образования, обеспечивающие продолжение образования 80% школьников из малообеспеченных семей в сельской местности, пострадавших от закрытия школ начального и старшего среднего образования из-за пандемии Covid-19. Осуществляются реформы в сфере образования. "Эти реформы предусматривают, среди прочего, открытие или ремонт школ, дополнительную подготовку учителей и принятие новых общеобразовательных стандартов", - отмечается в отчете.

Также подчеркивается, что властями и организациями гражданского общества были предприняты меры, направленные на подготовку соответствующих специалистов по вопросам борьбы с ненавистническими высказываниями и преступлениями на почве ненависти, в частности, в рамках информационно-просветительского компонента Национального плана защиты прав человека на 2020-2022 годы. В 2021/2022 годах были организованы тренинги по противодействию дискриминации и расизму для сотрудников полиции, следователей, прокуроров и судей.

ЕКРН также с удовлетворением отметила, что в новом Уголовном кодексе и Уголовно- процессуальном кодексе, вступивших в силу в июле 2022 года, учтены мнения экспертов Совета Европы и что спорное положение о тяжком оскорблении было исключено. Также новое уголовное законодательство содержит положения о борьбе с дискриминацией и преступлениями на почве ненависти с открытым перечнем защищаемых признаков, включая "расу", цвет кожи, принадлежность к этническому меньшинству, религию и "иные обстоятельства личного и социального характера". В качестве положительного изменения указывается и внедрение специального бесплатного мобильного приложения для мигрантов (MigApp) для содействия в оказании миграционных услуг и спецмер для обеспечения интеграции детей-мигрантов в школьную систему. Кроме того, запуск в январе 2022 года новой электронной платформы для регистрации заявлений на получение разрешения на работу значительно упростил доступ мигрантов к работе.

Кроме того, ЕКРН с удовлетворением отмечает, что представители этнических и религиозных меньшинств, как правило, не сталкивались с препятствиями, касающимися их участия в общественной жизни и их отношений с другими группами.

ЕКРН приветствует эти позитивные изменения, но при этом констатирует, что несмотря на достигнутый прогресс, некоторые вопросы по-прежнему вызывают озабоченность.

"Несмотря на то, что организация Защитника прав человека по-прежнему широко пользуется доверием и уважением, она не имеет полного мандата по обеспечению равенства и почти не получала жалоб на дискриминацию в областях, имеющих отношение к ЕКРН, в основном из-за отсутствия всеобъемлющих антидискриминационных законодательных положений.

В сфере образования отсутствует осведомленность о вопросах равенства среди учащихся и школьного персонала, что может препятствовать любым действиям по борьбе с травлей. Также не существует специальной системы для борьбы с дискриминацией и издевательствами, особенно в отношении студентов-ЛГБТИ.

Что касается действий против разжигания ненависти, то власти не предприняли никаких инициатив и не оказали поддержки, чтобы воспрепятствовать разжиганию ненависти с помощью контр-высказываний и альтернативных высказываний", - говорится в докладе, также указывается на отсутствие механизмов регуляции языка ненависти в интернете.

Авторы доклада отмечают, что по-прежнему существуют недостатки в обработке просьб о предоставлении убежища, в том числе для людей, которым грозит жестокое обращение в случае возвращения в страну их происхождения или небезопасную третью страну из-за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

В этом отчете ЕКРН просит власти принять дополнительные меры в ряде областей и дает ряд рекомендаций, включая предоставление Защитнику прав человека в рамках закона полного мандата по вопросам равенства, и внесение и принятие в кротчайшие сроки законодательной инициативы, который бы предусматривал эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие санкции за случаи дискриминации, в том числе и за половой ориентации.

ЕКРН рекомендует властям принять соответствующие меры для предотвращения и борьбы с ненавистническими высказываниями в Интернете, проводить мероприятия по повышению осведомленности о важности разнообразия и терпимости в обществе, поддерживая конкретные действия в сотрудничестве с Защитником прав человека и соответствующими представителями гражданского общества из разных слоев (этнические, религиозные и сексуальные меньшинства), с целью предотвращения и борьбы с расистскими и ЛГБТИ-фобскими высказываниями ненависти, насилием и дискриминацией на почве ненависти.