Среда, 21 Июня 2023 22:25

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян коснулся возможной угрозы раскола ОДКБ.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва видит <отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды Шанхайской организации сотрудничества, других независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами ОДКБ>.

<Те проблемы, которые существуют сегодня, по крайней мере в отношениях с нами, имеют место быть и открыты. Проблемы общеизвестны и мы об этом говорили публично, как и реакция по ним>, - сказал он 21 июня в беседе с журналистами, призвав самим делать выводы о том, какие они будут иметь последствия для ОДКБ.

На просьбу прокомментировать муссируемую информацию о том, что на заседании Совета Безопасности Армении был обсужден вопрос о приостановке или заморозке членства в ОДКБ, Григорян заявил: <Вопросы, осуждаемые на заседании Совбеза публичны настолько, насколько они могут быть публичными. Любой иной вопрос я не стану подтверждать или опровергать>, - заявил он.