Среда, 21 Июня 2023 14:37

АрмИнфо. В Антикоррупционном комитете возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Согласно пресс- службе Генпрокуратуры РА, в 2004 году минобороны в счет задолженности в размере 500 тысяч долларов США от банка получило здание и земельный участок и через месяц продало его другому банку на 410 тысяч долларов дешевле.

Так, согласно информации, в прокуратуре административных районов Аван и Нор Норк города Еревана возбуждено дело об отчуждении имущества и территории, расположенных по адресу Молдовакан 27а на территории <Парка Тиграна Великого> административного района Нор Норк.

Изучение показало, что 17 мая 2004 года ООО "Кредит-Ереван Банк" было выдано свидетельство о праве собственности на здание площадью 441,01 кв.м и в аренду земельный участок площадью 525 квадратных метров по адресу: улица Молдовакан, 27а (земля мэром Еревана 27 апреля 2004 года включена в список земель, не подлежащих отчуждению).

1 июня 2004 года был подписан договор между ликвидируемым банком ООО "Кредит Ереван Банк" и Министерством обороны в лице уполномоченного главой МО С.С. (Серж Саргсян был министром обороны в 1993-95 и 2000-07 гг. -ред.) - В.А., в обмен на обязательства в размере 500 тысяч долларов США, банк передал здание площадью 441,01 кв.м и земельным участком площадью 525 кв.м, расположенным по улице Молдовакан, 27а Министерству обороны.

Согласно договору, министерство обязалосъ вернуть сумму, при продаже превышающую 500 000 долларов США, "Кредит Ереван Банк>. Между тем, всего через месяц и 12 дней, 13 июля 2004 г., Министерство в лице министра С.С. продало то же самое имущество ООО <Банк Анелик> за 90 000 долларов США.

Кроме того, изучение генерального плана города Еревана, утвержденного постановлением правительства от 12 декабря 2005 года, выявило, что указанная территория была отделена от границ парка по не выясненным до сих пор обстоятельствам и была отнесена к земельному участку общественной застройки. В частности, в 2006 году главный архитектор Еревана сообщил ООО "Банк Анелик", что земельный участок не входит в список ограничений по статье 60 Земельного кодекса РА и может быть отчужден, на основании чего участок был продан за 2 млн 375 тыс. 100 драмов указанному Банку. В 2007 году по решению мэра Еревана банку также был продан прилегающий к участку земельный участок площадью 274,85 кв.м., а также земельный участок площадью 239 кв.м. квадратных метров было, без разрешения на осуществление градостроительной деятельности.

В 2018 году банк "Анелик" продал указанную недвижимость двум гражданам (А. В. и Ар. В.) за 135 млн 556 тысяч драмов