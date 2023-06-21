Среда, 21 Июня 2023 13:09

АрмИнфо. Миссия ЕС в Армении (EUMA) проведет патрулирование Лачинского коридора. Об этом свидетельствует запись EUMA в в Twitter.

"Глава миссии ЕС в Армении Маркус Риттер приветствует посла ЕС в Армении Андреу Викторин и председателя подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Европейского Натали Луазо и делегацию SEDE на аэродроме Сисиан, чтобы присоединиться к EUMA для запланированного патрулирования Лачинского коридора", - говорится в сообщении EUMA.

Примечательно, что Лачиснкий коридор - единственная дорога, соединяющая Арцах с Арменией и внешним миром, находится под контролем Российских миротворческих сил в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

Сообщение о патрулировании со стороны EUMA Лачинского коридора дает повод для раздумий или свидетельствует о неких латентных договоренностях, так как не раз ранее подчеркивалось, что у EUMA нет мандата на посещение этой территории.

Добавим также, что коридор был частично заблокирован с 12 декабря 2022 года Азербайджаном под надуманным экологическим предлогом. На фоне бездействия международного сообщества, Азербайджан в нарушение трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года установил там свой КПП. А уже с 15 июня коридор как и сама Республика Арцах оказались под тотальной блокадой. Население Арцаха лишено возможности реализации основополагающих прав человека.