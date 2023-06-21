Среда, 21 Июня 2023 12:35

АрмИнфо.В Арцах не поступает ни лекарств, ни продовольствия, ни детского питания, больных не лечат, назревает чрезвычайная гуманитарная катастрофа. Об этом в своей статье пишет член группы <Альтернативные проекты> Ваге Ованнисян.

Он отметил, что в XX1 веке возникла новая "блокада Ленинграда", а власти ничего не делают. <Почему оппозиционные фракции не требуют срочного заседания Национального Собрания? Почему они не призывают общественность оказать давление на правящую власть для проведения заседания? Почему Национальное Собрание РА не обращается к парламентам мира? Почему на Азербайджан не организовано международное давление? Почему Армения не активизирует свои запросы в адрес России по всем каналам, включая оппозицию. Русские должны понимать, что после принесения Арцаха в жертву, в Армении нельзя будет ожидать ни пророссийской позиции, ни лояльных общественных настроений>, - отметил эксперт, добавив, что активизировав параллели с той же ленинградской блокадой, можно посредством российско-армянской элиты оказывать давления на российскую власть.

<Почему бы нам не зафиксировать, что у неправительственных структур больше нет лидеров, почему бы нам не пойти на формирование нового руководства, которое поднимет армянское общество и выведет людей из ресторанов в защиту 120 тысяч армян, которым грозит голод и уничтожение? Почему в Арцахе не представлено грамотного плана действий? Я сам направил тогдашнему госминистру Арцаха комплексный план действий по теме снятия блокады Арцаха, у многих есть свои идеи для серьезных шагов, к которым нужно просто прислушаться и помочь воплотить их в жизнь>, - подчеркнул Ованнисян.

Он подчеркнул также, что создается впечатление о том, что "кто-то" что-то знает - в правительстве, в оппозиции, в Арцахе, в диаспоре, в Москве, в Вашингтоне и т.д. <В конце концов, может оказаться, что никто ничего не <знал> и процесс пустили на самотёк. Почему ничего не делается? Что происходит на самом деле?" - написал Ованнисян.