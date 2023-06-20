Вторник, 20 Июня 2023 18:26

АрмИнфо.Азербайджан продолжает незаконное заселение Бердзора и других оккупированных территорий Арцаха . Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на госкомбеженцев, 19 июня в Бердзор было переселено еще 13 семей или 44 человека. Они расселены в восстановленных или заново построенных за счет государства домах.

Таким образом, как говорится в сообщении, в Бердзор было перемещено 55 семей, или 213 человек.

Ранее азербайджанская сторона сообщила о намерении переместить в оккупированные территории Арцаха около 2 тыс семей, или 10 тыс человек, причем около 700 в Бердзор, еще 400 семей в села Агавно и Суси.

Добавим, что эти действия вражеской стороны идут в разрез с обязательствами, взятыми сторонами в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно заявлению, этот процесс должен был контролироваться Управлением Верховного Комиссара Организации

Объединенных Наций по Делам Беженцев (УВКБ ООН).