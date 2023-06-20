Вторник, 20 Июня 2023 18:21

АрмИнфо. Основной посыл премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании комиссии по расследованию обстоятельств 44- дневной войны был в том, что прошлая власть не воспринимала карабахскую проблему как экзистенциальный конфликт, а лишь как инструмент обретения и сохранения власти, считает политический обозреватель исследовательского института "Политэкономия" Бениамин Матевосян.

Комментируя сегодняшнее выступление Пашиняна в парламенте, эксперт констатировал, что из сказанного делается вывод, что Россия была готова ввести миротворцев с первых дней октября 2020 года, о чём Пашинян промолчал.

По его словам, более того, Пашинян не рассказал о том, что к 19 октября героически "отвергающий ввод российских миротворцев в Мегри и борющийся за суверенитет Армении" Пашинян успел попросить президента РФ увеличить число российских войск в Сюнике, так как опасался падения Сюника, а точнее тех процессов, которые могли последовать за этим - то есть потери власти на волне народных протестов.

"Пашинян заявил, что отказывался от ряда предложений по прекращению войны, так как необходимо было "дать жёсткий отпор Баку, и только тогда возможно было бы остановить войну". Хочется понять, какой именно "жёсткий ответ" был дан в период с 1 по 9 ноября, что"<удалось убедить Алиева остановить войну"? Этот "жёсткий ответ" был сдача Шуши и недопущение того, чтобы город, оставаясь под армянским контролем, стал базой миротворцев РФ?

Пашинян заявил, что уже УТРОМ 9 ноября он подписал трёхстороннее заявление, однако вечером того же дня писал о том, что "бои за Шуши продолжаются".

Если находясь в МЕНЕЕ выгодном положении Баку требовал "коридор через Мегри", а сам Никол "героически отвергал эту идею", то почему после падения Шуши, когда Степанакерт был в опасности, Баку вопреки логике и здравому смыслу согласился остановить войну, ДО МОМЕНТА получения полноценного коридора через территорию Армении?

Если резолюциями ООН и ОБСЕ "вопрос Карабаха был решён ещё в 1994 и 1996 г.г.", то по какой причине РФ, Франция, США силой не навязали это "решение Армении", которая, по словам Пашиняна, является ещё и "злостным нарушителем международного права", а продолжали вести переговоры в Минском формате? Почему "злостного нарушителя международного права" Армению приняли в Совет Европы, в ВТО, в ОДКБ и ЕАЭС, а не "задушили санкциями"?

Если Мадридские принципы строились вокруг логики признания НКР частью Азербайджана, то почему сам Баку отказывался от их имплементации?

Если Роберт Кочарян хотел сдать "Мегри в обмен на Карабах", и против этого плана выступали Вазген Саргсян и Карен Демирчян, и именно из-за этого и были убиты, то по какой причине после того как "противники этого плана Вазген и Карен были устранены, Мегри не был сдан?", - задался вопросом армянский эксперт.

По убеждению Матевосяна, всё просто, основной посыл Пашиняна был в том, что прошлая власть не воспринимала Карабахскую проблему как экзистенциальный конфликт, а лишь как инструмент обретения и сохранения власти.

"Воистину Пашинян потрясающе умеет навязывать другим то, что делает сам. И сегодня сдача Карабаха видится им гарантией вовлечения Армении в орбиту турецкого политического влияния, что в свою очередь является единственной гарантией для Пашиняна сохранения его личной власти (но временной гарантией, это важно уточнить).

Следует также признать, что Баку и Анкара отработали филигранно. Они в РА имеют преданного политического соратника, который сегодня вновь выступил с их фундаментальными тезисами. И помочь Баку и Анкаре так эффективно "отработать в РА свою повестку" помогла армянская политическая элита со своим вечным лозунгом: "Чтобы заниматься политикой много ума не требуется"...", - убежден политолог.

При этом он считает, что становится всё более и более очевидным, что "революция" 2018 года была необходима чтобы добиться от РА несоразмерных уступок по карабахскому вопросу, руками самой РА разрушить архитектуру безопасности Южного Кавказа, сделав из него плацдарм для атак на Иран и инструмент шантажа России.

Матевосян убежден, что Пашинян прекрасно справляется с этой задачей. "Вся "загвоздка" только в том, что как и падение Берлинской стены запустило цепную реакцию приведшую к развалу СССР (так как была пройдена важнейшая "красная черта"), так и падение Карабаха запустило цепную реакцию падения армянской государственности, которую своим сегодняшним выступлением Пашинян не просто не остановил, а ускорил. Его выступление 20 июня, как и все последние пресс-конференции - не о Карабахе, а о навязанном им же крахе армянского государства, которое может обрести документальную форму осенью текущего года", - резюмировал он.