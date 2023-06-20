Вторник, 20 Июня 2023 16:41

АрмИнфо. Миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) открыла 23 вакансии на разные позиции.

Согласно сообщению на сайте ЕС, EUMA предлагает 23 вакансии в офисе главы миссии, начальнике штаба, операциях, безопасности и обязанностях по уходу и поддержке миссии.

"Мы предлагаем конкурентоспособную прогрессивную карьеру в международной среде с профессиональной атмосферой. Это работа на полный рабочий день, в мультикультурной среде, в обычное рабочее время - 40 часов в неделю", - отмечается в объявлении, добавляется, что будет подписан контракт до 19 февраля 2025 года, с испытательным сроком в три месяца.

Также напоминается, что Миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) является невооруженной гражданской миссией Общей политики безопасности и обороны (CSDP). EUMA наблюдает и сообщает о ситуации с безопасностью вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном. Своим присутствием и деятельностью EUMA способствует безопасности людей в пострадавших от конфликта районах Армении и способствует укреплению доверия между населением Армении и Азербайджана.

"EUMA будет наблюдать и сообщать о ситуации с безопасностью вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном. Это будет способствовать обеспечению безопасности людей в пострадавших от конфликта районах Армении и укреплению доверия между населением Армении и Азербайджана", - говорится в объявлении.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP).

Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

В состав гражданской миссии ЕС в Армении будет включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Миссия начала функционировать 20 февраля. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии.

Напомним также, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля с трибуны парламента, аргументируя причины развертывания в Армении новой миссии ЕС отметил, что Баку на многих западных международных площадках, пытаясь обосновать свою агрессию против Армении, заявляет о том, что премьер-министр РА, наращивая группировку российских войск у границ Азербайджана, в тандеме с армянскими ВС готовится осуществить агрессию против Азербайджана, и по этой причине Баку вынужден захватить высоты, чтобы уравновесить ситуацию.

"Нам наши западные партнеры говорят, как так можно, вы хотите захватить земли Азербайджана, на что мы выступили с инициативой направить наблюдателей", - отметил премьер. Он добавил, что в отношениях с ОДКБ и ЕС нет никакого геополитического подтекста, есть политическая повестка, и конкретный вопрос, который официальный Ереван пытается решить.