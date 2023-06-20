Вторник, 20 Июня 2023 16:31

АрмИнфо. Российский политолог Сергей Маркедонов назвал мотивы обращения премьер-министра РА Никола Пашиняна к истории второй карабахской войны.

Эксперт констатировал, что премьер- министр Армении снова поднимает в публичном пространстве тему итогов второй карабахской войны.

"Политик- не историк. Вряд ли Пашиняна профессионально занимают проблемы источниковедения. У него другая мотивация? В чем она? Случайно ли появление его "июньских тезисов" здесь и сейчас? И будут ли от их произнесения политические последствия", - задался вопросом политолог.

В этом ключе он констатировал, что нельзя сказать, что 20 июня 2023 года Никол Пашинян открыл что- то принципиально новое в эмпирике второй карабахской войны (да и процесса мирного урегулирования армяно- азербайджанского конфликта в целом).

"О российском посредничестве, вариантах прекращения огня не раз рассказывал президент РФ Владимир Путин, при этом его угол обзора был намного большим. О готовности к уступам Баку Роберта Кочаряна и ответственности второго президента Армении за вывод непризнанной НКР за рамки мирного процесса его оппоненты говорят года эдак с 1999. Новизны особой в сегодняшних словах Пашиняна нет. Вопрос, к чему это рассасывание ран сейчас?", - продолжил Маркедонов.

По убеждению политолога, что Армения стоит перед сложнейшими вызовами и перспективами принятия решений в спектре между неприятными и ужасными. Маркедонов добавил, что возврат к статус-кво-1994-2020 невозможен, это понимают даже ярые противники премьера.

"Нет военных ресурсов и критической массы общественной поддержки. Внешние игроки также не горят желанием реализовывать максималистские планки Еревана прошлых лет. Отсюда неизбежность непопулярных решений. И желание найти непротиворечивые нарративы, которые армянское общество и политикум могли бы принять. Пускай даже в формате горького лекарства. Отсюда и активное продвижение тезисов о неизбежности уступок и поражений", - убежден российский эксперт.

При этом Маркедонов задается вопросом, занимается ли Пашинян политическим презентизмом, перекладывая ответственность на предшественников, Россию? И сам же отвечает на него: "Да, конечно, он

- политик, а не ученый. Он хочет сохранить свою власть вот в этих конкретных условиях. В их создании есть и его вина, трудно отрицать. Но объективности ради, надо признать и других "отцов поражения". С этим всегда есть проблема, ведь обычно поражение - сирота, а у триумфа множество родителей!".

В заключении политолог выразил убеждение, что армянскому обществу и политическому классу в целом еще не раз предстоит обговорить сложные системные вещи за рамками конфликта Никола Воваевича и Роберта Седраковича.

"С уяснением того, что далеко не один лишь личностный фактор, мечты и грезы определяют политическую повестку. И этот разговор, очевидно, не на один месяц и даже не на один год", - резюмировал Маркедонов.

Отметим, что премьер-министр РА Никол Пашинян сегодня давал публичные показания в парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны. Парламентская оппозиция заявила, что не намерена участвовать в данном "шоу". В своем выступлении премьер Армении прямо или косвенно попытался переложить ответственность за сложившуюся ситуацию на прежние власти в лице второго президента Роберта Кочаряна, во времена которого, Арцах был выведен из-за стола переговоров. Более того, он повторил уже не раз озвученный тезис якобы о том, что это Роберт Кочарян пытался сдать Мегри Азербайджану. Обвинения прозвучали и в адрес союзника Армении - России, в контексте подписания трехстороннего заявления по прекращению огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Однако, ни по одному из озвученных обвинений, армянским премьером не было представлено убедительных доказательств, всё ограничивалось его восприятием вопроса.