Вторник, 20 Июня 2023 12:57

АрмИнфо. Армения оказалась единственной страной, отказавшейся от принятия резолюции ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом 20 июня на заседании комиссии Национального Собрания РА по расследованию обстоятельств войны 2020 года в Нагорном Карабахе заявил премьер­министр РА Никол Пашинян.

По его словам, поскольку резолюция принимается консенсусом, она не была принята по причине возражений со стороны Еревана. Между тем, в своем заявлении от 3 декабря 1996 года действовавший на тот момент

председатель ОБСЕ от имени и по поручению организации выступил с заявлением, в котором четко указывалось на принципы территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также право народа Карабаха на самоопределение. <По сути, Армении стала единственной страной, которая высказалась против данной резолюции, в которой прямо указывалось на то, что проблема Нагорного Карабаха должна быть урегулирована на основе права народа Карабаха на самоопределение с предоставлением ему высокого статуса автономии в составе Азербайджана>, - отметил Пашинян.

Он добавил, что второй президент РА Роберт Кочарян вытеснил Нагорный Карабах из переговорного процесса. Это было сделано для того, чтобы легитимизировать свою власть. Ввторой президент РА лишил Карабах возможности участия в переговорах. "Пакет о едином государстве был представлен также представителям Нагорного Карабаха, и для него это был последний пакет. После этого Нагорный Карабах нормально не информировали о том, вокруг чего идут переговоры", - заявил премьер.

Пашинян также напомнил слова первого президента, который утверждал, что Кочарян с молчаливого согласия бывшего президента Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна исключил Карабах из переговорного процесса и начал говорить от его имени. Он процитировал и слова первого президента, что трудно было преподнести лучший подарок международному сообществу и Азербайджану. Премьер также напомнил слова Кочаряна о том, что Армения готова к любому урегулированию, но руководство Нагорного Карабаха - нет. В этом контексте, Пашинян посчитал, что Кочарян нарушил конституцию Нагорного Карабаха, население которого выбрало независимость. "Кочарян лишил Карабах какой-либо самостоятельности и нарушил волю народа Нагорного Карабаха. Более того, он лишил его единственного международного признанного статуса, предполагающего нахождение за одним столом с РФ, США, Францией, Азербайджаном и Арменией. По сути, это был конец международной субъектности Нагорного Карабаха ", - сказал премьер.

Он отметил, что мотивация Кочаряна заключалась в том, что он выиграл президентские выборы 1998 года с фальсификациями и занял должность главы государства нелегитимно. Премьер добавил, второй президент пожертвовал международно признанным статусом Нагорного Карабаха, чтобы обрести легитимность, а также для того, чтобы международное сообщество закрыло глаза на узурпацию власти в Армении.