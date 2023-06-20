Вторник, 20 Июня 2023 12:54

АрмИнфо. Одним из ключевых моментов в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта стали Лиссабонский саммит ОБСЕ и статья первого президента РА Левона Тер-Петросяна, опубликованная 1 ноября 1997 года под заголовком <Война или мир? Пора протрезвиться>. Об этом 20 июня в ходе заседания комиссии Национального Собрания РА по расследованию обстоятельств войны в Арцахе в 2020 году заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, в своей статье первый президент Армении так и не дал четкого ответа на вопрос о том, каким ему виделся статус Нагорного Карабаха. Левон Тер-Петросян говорил о компромиссах, согласно которым статус-кво долго поддерживать невозможно и по этой причине нельзя заниматься самообманом, в вопросе же независимости Нагорного Карабаха у армянского народа нет союзников. <Основной мыслью первого президента было то, чтобы в следующие тысячелетия Карабах оставался населенным армянами, но не дал четкой формулировки о статусе Нагорного Карабаха>, - отметил глава армянского правительства.

Данная статья, продолжил премьер-министр РА, вызвало резко негативную реакцию со стороны политической элиты страны. За год до этой статьи первый президент РА участвовал в президентских выборах под лозунгом <Победа, стабильность, прогресс>, но спустя год после этих выборов, вызывающих сомнение с точки зрения их легитимности, начал говорить о мире, а не о победе. Между тем, за 7 лет до этой статьи Верховный совет Армении принял решение о воссоединении с Нагорно-Карабахской автономной областью. В частности, Пашинян напомнил о принятом 1 декабря 1989 года постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха о воссоединении, о провозглашении независимости Армении 21 сентября 1991 года и о провозглашении независимости Нагорного Карабаха 2 сентября 1991 года. Пашинян привел цитату из статьи Тер-Петросяна, в которой первый президент отмечает, что для него с личной точки зрения лучшим решением было бы не участвовать в президентских выборах 1996 года и остаться в памяти поколений победителем в войне, однако он посчитал такую позицию "малодушным дезертирством". Как итог, спустя три дня и три месяца после публикации статьи Тер-Петросян подал в отставку.

Как отметил премьер, статься Тер-Петросяна стала очередным узлом, вносящим путаницу в карабахский процесс. В самом переговорном процессе никаких тайн не было, все было опубликовано, но соответствующие документы не были доступны широкой общественности. По словам Пашиняна, руководители Армении и Арцаха публично не заявляли о том, что 4 резолюции Совбеза ООН, принятые в 1993 году и фиксировавшие "занятие 7 районов Азербайджана армянскими силами", требовали незамедлительно и без предусловий вывести оттуда войска. В них считалось неприемлемым применение силы для обретения территорий, а Нагорный Карабах именовался "регионом Азербайджанской Республики". Эти документы, добавил Пашинян, не были просто "бумажкой", и предать их забвению было бы нелегко. В связи с этим он отметил, что, хотя саммит ОБСЕ в Лиссабоне в 1996 году не имел юридической силы, но позиция международного сообщества показывала, что сообщество признает территориальную целостность Азербайджана и предусматривает статус высокой автономии для Нагорного Карабаха в его пределах.