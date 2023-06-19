Понедельник, 19 Июня 2023 13:48

АрмИнфо. Автором скульптуры Шарля Азнавура, которую планируют установить в Ереване на Площади Франции в 2024 году, выступает скульптор Давид Ереванци. Об этом сообщил Фонд <Азнавур> еще в конце мая с.г. Согласно источнику, как и ранее заявлялось, памятник планируют установить к 100-летию всемирно известного шансонье. Совет старейшин Еревана еще в мае принял решение о его установке.

На этом фоне, несколько странным кажется то, что столичная мэрия на прошлой неделе объявила открытый конкурс на представление проекта памятника Шарлю Азнавуру. Как говорится в документе, заявки и макеты от скульпторов Конкурсная комиссия будет принимать до 25 июля с.г. , 28-го июля объявят имя победителя, работы стартуют с 1 августа 2023г. по 30 сентября 2024 года. Установка памятника Азнавуру запланирована на 4 октября 2024г. В источнике обозначено, что скульптор, чей макет будет признан лучшим, получит денежное вознаграждение в размере 3 млн. драмов.

Знакомый редакции АрмИнфо скульптор, на вопрос о возможном участии в конкурсе, лишь усмыхнулся над <тендерными хитросплетениями> ереванской мэрии.

Ранее памятник планировали установить на площади Азнавура (территория, прилегающая к кинотеатру <Москва>), однако городские власти решили, что ввиду своих размеров, скульптура не впишется в территорию площади. Поэтому было принято решение установить памятник на Площади Франции, тем самым заменив статую французского художника Жюля Бастьена-Лепажа (авторская копия Огюста Родена), которая была установлена в столице в 2011 году, как дар Армении от Франции.

В ходе заседания было также отмечено, что скульптура Родена останется на Площади Франции, однако будет перенесена с центральной его части.