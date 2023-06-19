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 Понедельник, 19 Июня 2023 13:48
Алина Оганесян

Столичная мэрия проводит открытый конкурс на создание памятника Азнавуру, хотя имя победителя давно известно

Столичная мэрия проводит открытый конкурс на создание памятника Азнавуру, хотя имя победителя давно известно

АрмИнфо. Автором скульптуры Шарля Азнавура, которую планируют установить в Ереване на Площади Франции в 2024 году, выступает скульптор Давид Ереванци. Об этом сообщил Фонд <Азнавур> еще в конце мая с.г.  Согласно источнику, как и ранее заявлялось, памятник планируют установить к 100-летию всемирно известного шансонье. Совет старейшин Еревана еще в мае принял решение о его установке.

На этом фоне, несколько странным кажется то, что столичная мэрия на прошлой неделе объявила открытый конкурс на представление проекта памятника Шарлю Азнавуру. Как говорится в документе, заявки и макеты от скульпторов Конкурсная комиссия будет принимать до 25 июля с.г. , 28-го июля объявят имя победителя, работы стартуют с 1 августа 2023г. по 30 сентября 2024 года. Установка памятника Азнавуру запланирована на 4 октября 2024г. В источнике обозначено, что скульптор, чей макет будет признан лучшим, получит денежное вознаграждение в размере 3 млн. драмов.

Знакомый редакции АрмИнфо скульптор, на вопрос о возможном участии в конкурсе, лишь усмыхнулся над <тендерными хитросплетениями> ереванской мэрии.

Ранее памятник планировали установить на площади Азнавура (территория, прилегающая к кинотеатру <Москва>), однако городские власти решили, что ввиду своих размеров, скульптура не впишется в территорию площади. Поэтому было принято решение установить памятник на Площади Франции, тем самым заменив статую французского художника Жюля Бастьена-Лепажа (авторская копия Огюста Родена), которая была установлена в столице в 2011 году, как дар Армении от Франции.

В ходе заседания было также отмечено, что скульптура Родена останется на Площади Франции, однако будет перенесена с центральной его части. 

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