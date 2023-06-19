Понедельник, 19 Июня 2023 13:38

АрмИнфо. Армения приветствует заинтересованность международных партнеров в Сюникской области республики. Об этом 19 июня в беседе с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян.

Он отметил, что Ереван приветствует намерение российской стороны открыть в области свое дипломатическое представительство, чтобы на месте оценивать ситуацию. Замминистра, напомнив о намерениях Москвы открыть консульство в Сюнике, отметил, что данное диппредставительство, кроме обслуживания своих граждан, имеет и другие функции.

Говоря о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заместитель министра с сожалением констатировал, что по принципиальным вопросам, связанным с фиксацией карт, по которым может быть проведена делимитация границ, внедрением института международных гарантов по обеспечению безопасности и прав народа Нагорного Карабаха, диалогу между Баку и Степанакертом, согласия нет, и подходы сторон пока далеки друг от друга. <Переговоры продолжаются>, - заметил замминистра.