Понедельник, 19 Июня 2023 11:05

АрмИнфо.Экс-госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян обвинил действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в попытках поставить под вопрос существование армянской государственности.

Так, Варданян констатировал, что Арцах на данный момент не получает даже гуманитарных грузов, тяжелобольные лишены возможности переехать в Ереван.

Он обратил внимание на тот факт, что действия Азербайджана, звучащие официальные сообщения, распространяемые в информационном пространстве тезисы показывают, что Азербайджан пытается вновь накалить ситуацию как в направлении Арцаха, так и в направлении Армении.

"К сожалению, в этот сложный и судьбоносный момент, вместо того, чтобы дать обществу правильные сигналы и предпринять адекватные шаги, Пашинян и его правительство продолжают распространять тезисы, направленные против основ нашей государственности.

Тезисы, от "кадастровой бумаги" до замены горы Масис (Арарат - ред.) Арагацем, преследуют одну цель: не позволить нам осознать всю серьезность положения.

После заявлений о признании Арцаха частью Азербайджана Пашинян начал выступать с речами, в которых пытается поставить под вопрос само существование армянской государственности", - отметил Варданян.

В этом ключе политик напомнил, что многократно отмечал, что отказ от

Арцаха будет разрушительным для армянской государственности.

"Пашинян своими действиями доказывает это. Получается, что пока Алиев

нацеливается на Арцах и Армению, Пашинян изнутри наносит удары по

столпам нашей системы ценностей: это армия, религия, государственность, историческая память, важность признания Геноцида, Арцахская проблема: Проводится такая политика, которая ослабляет наш иммунитет, пытается сломить наше национальное достоинство.

В этот роковой и судьбоносный момент важно, чтобы и в Армении, и в Арцахе мы трезво оценивали ситуацию, не поддавались на информационные и психологические провокации, не следовали за ложными повестками. У нас есть потенциал сохранить Арцах и вывести Армению из этой ситуации. Мы обязаны идти по этому пути, потому что иначе мы встанем перед потерей государственности, и главными виновниками этого будем мы сами", - резюмировал Варданян.