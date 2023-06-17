Суббота, 17 Июня 2023 11:26

АрмИнфо.Франция выражает сожаление в связи с вооруженными инцидентами, которые произошли за последние 48 часов в нескольких пунктах на границе между Арменией и Азербайджаном, включая выстрелы, поразившие гражданское население в Ерасхе на территории Армении. Об этом говорится в заявлении МИД Франции на его официальной странице.

Внешнеполитическое ведомство Франции призывает к сдержанности, деэскалации и защите гражданского населения. Париж также подтверждает свою поддержку полному выполнению постановления Международного Суда от 22 февраля 2023 года о восстановлении движения в зоне Лачинского коридора.

<Франция полностью мобилизована для восстановления мира на благо всего населения региона. Переговоры между Арменией и Азербайджаном на высшем уровне продолжились 1 июня в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. На этой встрече было отмечено желание двигаться вперед по различным обсуждаемым вопросам, которые должны решаться исключительно путем переговоров. Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в апреле посетила Армению и Азербайджан, чтобы помочь двум странам продвинуться к мирному соглашению. Эти усилия осуществляются в тесной координации с Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки>, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Французской Республики.