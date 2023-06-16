Пятница, 16 Июня 2023 13:57

АрмИнфо.Из- за действий Азербайджана перевозка тяжело больных из Арцаха в Армению стала невозможной. Об этом 16 июня журналистам заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

По ее словам, армянская сторона практически постоянно сталкивается с подобной проблемой. В настоящее время врачи из Армении путем электронной связи пытаются оказать помощь советами и подсказками своим арцахским коллегам, но это, как заметила Аванесян, не решение вопроса. <Осуждая подобного родного проявления со стороны Азербайджана, еще раз хочу подчеркнуть, что эти действия противоречат всем гуманитарным принципам>, - отметила министр, добавив, что по положению на сегодняшний день пока неясно, появится ли возможность для перевозки больных в Армению или нет.