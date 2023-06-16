Пятница, 16 Июня 2023 11:55

АрмИнфо.Члены Конгресса прольют свет на акты геноцида Азербайджана в отношении коренных армян-христиан Арцаха во время слушаний Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса (TLHRC), назначенных на среду, 21 июня, в 14:15 по восточному стандартному времени. Об этом сообщает Армянский национальный Комитет Америки (ANCA).

Согласно сообщению, слушание на Капитолийском холме организовано сопредседателями TLHRC Крисом Смитом и Джеймсом Макговерном.

В АНКА добавили, что на слушании под названием "Защита народа Нагорного Карабаха", будут представлены показания бывшего американского посла по особым поручениям по вопросам международной свободы вероисповедания Сэма Браунбэка, старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Майкла Рубина и директора программы миростроительства и прав человека Колумбийского университета, Института изучения прав человека Дэвида Филлипса.

Слушание будет открыто для членов Конгресса, сотрудников Конгресса, заинтересованной общественности и средств массовой информации. ANCA призывает американцев армянского происхождения по всему округу Колумбия присутствовать на слушаниях.

В анонсе, опубликованном сопредседателями TLHRC Смитом и Макговерном, выражается обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в результате блокады Азербайджаном Лачинского (Бердзорского) коридора, соединяющего Нагорный Карабах (Арцах) с внешним миром и установкой в коридоре незаконного азербайджанского военного контрольно-пропускного пункта.

"На этом слушании будут рассмотрены меры, необходимые для надлежащей защиты в этот период блокады и переговоров уязвимого этнического населения, и будут предложены рекомендации для политики США", - объясняют организаторы слушаний.

Исполнительный директор ANCA Арам Ампарян приветствовал руководящую роль председателя Смита в привлечении внимания Конгресса к ответственности Америки за прекращение этнических чисток Азербайджана в Арцахе. Он добавил, что любая сделка, которая толкает демократический Арцах в объятия авторитарного Азербайджана, является смертным приговором для более чем 120 000 армян.