Пятница, 16 Июня 2023 10:03

АрмИнфо. В Госдепе США по-прежнему обеспокоены ситуацией, возникшей в Араратской области Армении, где пострадали двое граждан Индии, работающих на американскую компанию. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Так, 15 июня в ход брифинга на вопрос журналиста, что делают США для того, чтобы инциденты подобные в Ерасхе, в результате которого пострадали двое граждан, работающих на американскую компанию не повторялись, особенно принимая во внимание тот факт, что азербайджанская сторона, во все всё отрицает, Миллер отметил, что ранее он уже высказался по этому поводу и ему нечего добавить, кроме как повторить ранее сказанное.

"Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией. И мы продолжаем призывать обе стороны работать вместе, чтобы преодолеть остающиеся разногласия. Говоря в целом, я скажу: как вы знаете, как мы говорили вчера, мы действительно считаем, что соглашение все еще находится в пределах досягаемости, и мы с нетерпением ждем встречи двух сторон для продвижения вперед", - отметил Миллер.

На уточнение, когда же запланирована встреча, представитель Госдепа отметил, что об этом будет объявлено, когда будет известна дата.

Напомним, что 13 и 14 июня ВС Азербайджана открывали огонь в направлении строящегося в Ерасхе армяно-американского металлургического завода.

В результате обстрела были повреждены два гражданских автомобиля и административное здание завода. Кроме того, в результате обстрела металлургического завода 14 мая, ранения получили двое граждан Индии. Их состояние здоровья, по данным Минздрава РА, оценивается как средней тяжести. Они были прооперированы. По данному факту в СК Армении возбуждено уголовное дело.