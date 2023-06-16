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АрмИнфо. В Госдепе США по-прежнему обеспокоены ситуацией, возникшей в Араратской области Армении, где пострадали двое граждан Индии, работающих на американскую компанию. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Так, 15 июня в ход брифинга на вопрос журналиста, что делают США для того, чтобы инциденты подобные в Ерасхе, в результате которого пострадали двое граждан, работающих на американскую компанию не повторялись, особенно принимая во внимание тот факт, что азербайджанская сторона, во все всё отрицает, Миллер отметил, что ранее он уже высказался по этому поводу и ему нечего добавить, кроме как повторить ранее сказанное.
"Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией. И мы продолжаем призывать обе стороны работать вместе, чтобы преодолеть остающиеся разногласия. Говоря в целом, я скажу: как вы знаете, как мы говорили вчера, мы действительно считаем, что соглашение все еще находится в пределах досягаемости, и мы с нетерпением ждем встречи двух сторон для продвижения вперед", - отметил Миллер.
На уточнение, когда же запланирована встреча, представитель Госдепа отметил, что об этом будет объявлено, когда будет известна дата.
Напомним, что 13 и 14 июня ВС Азербайджана открывали огонь в направлении строящегося в Ерасхе армяно-американского металлургического завода.
В результате обстрела были повреждены два гражданских автомобиля и административное здание завода. Кроме того, в результате обстрела металлургического завода 14 мая, ранения получили двое граждан Индии. Их состояние здоровья, по данным Минздрава РА, оценивается как средней тяжести. Они были прооперированы. По данному факту в СК Армении возбуждено уголовное дело.
|Генпрокурор РА: отсутствие осуждающей оценки действий Азербайджана приводит к невыполнению Баку достигнутых договоренностей
|Минобороны Армении и Армия обороны Арцаха опровергают очередную порцию вражеской дезинформации
|В Госдепе США продолжают призывать Армению и Азербайджан к диалогу
|Игорь Краснов: важно поддерживать контакты между генпрокурорами России, Армении и Азербайджана для обеспечения мира и безопасности в регионе
|Степанакерт призвал международное сообщество не закрывать глаза на геноцидальную политику Баку
|Государственный герб Армении четко отражает психологию армянского народа - премьер
|Посол: Азербайджан предпринял очередную попытку подорвать мирный процесс
|МО Армении опровергает дезинформацию азербайджанской стороны о якобы тяжелых боях на границе
|Состояние здоровья раненого пограничника оценивается как стабильно тяжелое -СНБ
|В посольстве США в Армении прокомментировало слухи о том, что Вашингтон якобы оказывает давление на Арцах для организации встречи с Азербайджаном
|Tуркменистан закупит новые самолеты Boeing
|Тюрколог: Ни один турецкий чиновник никогда не говорил о целесообразности возведения в Турции памятников организаторам Геноцида армян
|Зампред РПА задержан на 24 часа, в Антикоррупционный суд представлено ходатайство о его аресте - адвокат
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|Алиев выразил благодарность Пакистану за поддержку в войне против Арцаха в 2020 году и назвал условия подписания мирного договора с Арменией
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|Делегация из Мегри побывала с ознакомительным визитом в Иране
|Губернатор: Азербайджан ставит перед собой цель воспрепятствовать нормальному развитию приграничных населенных пунктов Армении
|Совет НДП осудил насилие правоохранителей в отношении граждан и призвал аккредитованные в Армении посольства отреагировать на эти вопиющие факты
|Инфоштаб Арцаха: Азербайджан запретил все перевозки по Кашатахскому коридору после своей же провокации у моста Хакари
|Армянский пограничник ранен в результате вражеской провокации в направлении села Тех
|Задержан вице-председатель РПА Армен Ашотян
|Депутат: власти Азербайджана демонстрирует, что не пойдут ни на какие переговоры и договоренности
|В гражданской миссии ЕС в Армении отреагировали на обвинения Москвы
|Мария Захарова "шокирована" сообщениями о давлении Вашингтона на Степанакерт
|Оппозиционер: Единственное "преступление" Хачатурова в том, что он не пошел на сделку с властью и продолжил отстаивать свою позицию
|Оппозиционный депутат НС Армении намерен сформировать новую политическую элиту, готовую пойти до конца в борьбе с нынешней властью
|Враг подверг минометному огню позиции ВС Армении в направлении села Тех в Сюнике
|Постпред Армении при ООН напомнил международному сообществу о необходимости сохранения культурного наследия Арцаха
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|Армянские пограничники пресекли попытку вражеской стороны установить азербайджанский флаг на суверенной территории РА близ Лачинского коридора
|Давид Бабаян: Диалог Баку - Степанакерт возможен только в международном формате
|Тагуи Товмасян в Бельгии подняла вопрос о необходимости реализации права народа Арцаха на самоопределение
|Экологическое ведомство Армении исключает вредный характер строящегося в Ерасхе металлургического завода
|Вражеские силы открыли огонь по выполнявшим сельскохозяйственные работы жителям Арцаха
|В МИД России усмотрели скрытую повестку "на земле" и "второе дно" в мандате гражданской миссии ЕС в Армении
|В Госдепе США выразили обеспокоенность в связи с ранением двух иностранцев в результате обстрела Азербайджаном строящегося завода в Ерасхе
|Наблюдатели ЕС посетили завод в Ерасхе, который был обстрелян вражеской стороной
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Looking back is yet to come: Кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году отметит 20- летний юбилей
|Военная полиция МО РА призывает граждан воздерживаться от любых действий, направленных на нанесение ущерба репутации ВС
|МИД: Азербайджан с применением силы постоянно пытается оказать давление на переговорный процесс
|Министр: в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций региона имеется некоторый прогресс
|Правительство Армении будет уделять пристальное внимание качеству образования в русских классах армянских школ
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|Tагуи Товмасян призвала международных партнеров отреагировать на агрессивные действия Азербайджана
|Инициативе «Сила одного драма» 3 года: более 128 млн драмов более чем 20 фондам
|Заявлением оппозиционного депутата НС должна заняться генеральная прокуратура РА - премьер
|Откровения Эрдогана: Иран препятствует открытию экстерриториального коридора через Сюникскую область Армении, а не армянские власти
|Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе призвал прекратить огонь на фоне напряженности в Ерасхе
|Парламент Грузии ратифицировал соглашение об азербайджано-грузинском оборонном сотрудничестве
|Ардшинбанк подарит путевку в Тунис победителю акции Mastercard.
|Россия и США меняют послов в Азербайджане
|Пашинян и Оверчук обсудили вопросы разблокировки транспортных и экономических связей в регионе
|ЮКЖД приступила к летним перевозкам по маршруту Ереван - Батуми
|Депутат от партии власти: до 2018 года в Армении наблюдалась извращенная атмосфера во всех областях
|Вражеские силы продолжают обстреливать Ерасх
|В комитете по внешней политике фламандского парламента Бельгии принята резолюция по Арцаху
|Читать больше
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