Четверг, 15 Июня 2023 18:22

АрмИнфо. В посольстве США в Армении прокомментировало слухи о том, что Вашингтон якобы оказывает давление на Арцах для организации встречи с Азербайджаном.

Отметим, что сегодня ряд российских СМИ со ссылкой на дипломатический источников в Вашингтоне сообщили, что якобы США принуждают Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном, а в случае отказа угрожают контртеррористической операцией. <В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в <третьей стране> при участии американского куратора. Цель - внедрение США в регион. Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе>, - цитируют российскими СМИ источник.

Так, в ответ на просьбу АрмИнфо прокомментировать данную информацию, в посольстве США, в частности сказали: <Мы последовательно придерживаемся мнения, что мир в регионе должен включать в себя защиту прав и неприкосновенности народа Нагорного Карабаха. Мы приветствовали бы любой диалог, который способствует этому>.