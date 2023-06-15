Четверг, 15 Июня 2023 17:58

АрмИнфо. ВС Азербайджана пустили беспилотник в направлении армянских позиций в Капане Сюникской области РА. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

"15 июня в 15:10 ВС Азербайджана применили БПЛА в направлении армянской позиции в районе Капана. С армянской стороны пострадавших нет", - говорится в сообщении Мо РА.

Отметим, что вот уж который день ВС Азербайджана обостряют ситуацию на линии соприкосновения войск в Арцахе и Армении.

В результате сегодняшней вражеской провокации в направлении села Тех Сюникской области ранение получил пограничник ВС Армении. А вчера в направлении Ерасха Араратской области были ранены два гражданина Индии, участвующих в строительстве армяно-американского завода.