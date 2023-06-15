Четверг, 15 Июня 2023 16:21

АрмИнфо.Азербайджан ставит перед собой цель воспрепятствовать нормальному развитию приграничных населенных пунктов Армении. Об этом 15 июня в беседе с журналистами заявил губернатор Араратской области Седрак Тевонян.

Напомним, что с 13 июня азербайджанские подразделения регулярно обстреливают армянские позиции, расположенные на Ерасхском направлении. 14 июня Минобороны РА сообщило, что вооруженные силы Азербайджана около 11:45 открыли огонь по строящемуся с иностранными инвестициями металлургическому заводу в Ерасхе, в результате чего 2 гражданин Индии получили ранения.

Губернатор отметил, что утверждения азербайджанской стороны о наличии экологических проблем не соответствуют действительности. <Уверяю вас, что никакой экологической проблемы нет, единственная цель Баку - помешать развитию приграничных населенных пунктов>, - подчеркнул губернатор. Он добавил, что международные партнеры были приглашены в Ерасх, на территорию завода, для того, чтобы увидеть все то, что происходит, и внести свой вклад в решение проблемы. <На данный момент ведутся только строительные работы, и никаких экологических проблем здесь на данный момент нет>, - подчеркнул губернатор.

По словам Тевоняна, американская сторона вложила в металлургическое предприятие более $70 млн. После завершения строительства завода будет создано около 1000 рабочих мест.