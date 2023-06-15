Четверг, 15 Июня 2023 14:29

АрмИнфо.Азербайджанцы продолжают уничтожать армянское наследие на оккупированных территориях Арцаха.

Как сообщает "Caucasus Heritage Watch" азербайджанская сторона разрушила моста Халивор 1835 года, который пересекал реку Ишханагет, в 2 км к юго-западу от Мец Тахер.

"Мы беспокоились об этом мосте с прошлого лета. Это было хорошо видно на спутниковом снимке от октября 2021 года. Но к июлю 2022 года мост уже не был виден. В отчете "Caucasus Heritage Watch" о мониторинге № 4 мост был предварительно обозначен как поврежденный. На снимках, сделанных в апреле 2023 года, уже видно, что мост разрушен во время дорожных работ", - говорится в сообщении.

Мост Халивор находился в Гадрутском районе Республики Арцах в 2 км юго-западнее села Мец Тахер, на реке Ишханагет.

Согласно семистрочной строительной надписи, высеченной на табличке на потоконаправленном фасаде моста, он был построен в 1835 году. "В память мост сей Арутюн, сын Геворга, построил моим родителям, кто пройдет Господи помилуй скажет, 1835".

Этот мост являлся одним из шести, построенных на реке Ишханагет и его притоках. 4 из них находились в сохранности и использовании до Второй арцахской войны. Мост связывал села Туми и Мец Тахер.