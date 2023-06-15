Четверг, 15 Июня 2023 14:28

АрмИнфо. Армянские пограничники пресекли попытку ВС Азербайджана установить азербайджанский флаг на суверенной территории РА близ Лачинского коридора. Об этом говорится в сообщении Погранслужбы СНБ РА.

"15 июня около 08:40 группа военнослужащих пограничной службы Азербайджана предприняла попытку продвинуться в направлении моста Хакари с целью установки флага на территории Республики Армения.

В результате предпринятых армянской стороной мер, попытка продвижения азербайджанских военнослужащих и водружения флага на территории Республики Армения была предотвращена. По состоянию на 10:00 ситуация относительно стабильная", - говорится в сообщении Погранслужбы СНБ РА.

Ранее, азербайджанские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в результате этих действий пострадал один азербайджанский пограничник. Отметим, что инцидент произошел близ Лачинского коридора, где вражеские силы ранее установили незаконный КПП и препятствуют передвижению из Армении в Арцах и обратно.