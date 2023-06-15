Четверг, 15 Июня 2023 14:27

АрмИнфо. Позиция официального Степанакерта и народа Арцаха не претерпела изменений: мы за диалог с Баку, но в международном формате. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил советник президента Нагорно-Карабахской Республики, представитель президента по особым поручениям, экс- глава МИД Арцаха Давид Бабаян на просьбу прокомментировать тиражируемую в российским СМИ информацию о том, что Вашингтон давит на Степанакерт, принуждая к встрече с Баку в третьей стране.

Однако, по словам Бабаяна, организация такой встречи и позиционирование ее в качестве внутриазербайджанского диалога для Степанакерта неприемлемо. Советник в этом ключе напомнил, что диалог между Баку и Степанакертом в международном формате не работает уже с 1996-97 гг., а сейчас его и вовсе, очень сложно запустить.

"Организовывать встречи и представлять их в русле того, что мол "сепаратисты раскаялись" и пришли на поклон, а "мать - Азербайджан" была настолько великодушна, что согласилась "амнистировать" просто не укладывается ни в какие рамки и недопустима. В этом связи также хотел бы указать на пресловутое заявление Госдепартамента США, в котором одобрялось заявление азербайджанского президента Ильхама Алиева об "амнистии карабахских чиновников, если они незамедлительно покинут свои посты". Этим заявлением Госдеп просто опустил ниже плинтуса имидж США", - сказал Бабаян.

При этом он затруднился сказать, насколько соответствует действительности сообщение РИА Новости о принуждении встречи с Баку, однако, еще раз подчеркнул, что подобная встреча может состояться только в международном формате, где Степанакерт за столом переговоров будет представлен в качестве отдельной стороны, а не в статусе вассала.

Отметим, что сегодня, ряд российских СМИ со ссылкой на диписточник в Вашингтоне сообщили, что США в ультимативной форме принуждают Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном, а в случае отказа угрожают контртеррористической операцией. "Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора. Цель - внедрение США в регион", - пишут СМИ со ссылкой на неназванный дипистоник в Вашингтоне.