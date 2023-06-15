Четверг, 15 Июня 2023 10:59

АрмИнфо. Знаем об объявленных Евросоюзом планах усилить свое присутствие в Армении, для чего в ближайшее время будут открыты три новых опорных пункта "наблюдательной" миссии ЕС в Армении в городах Капан, Иджеван и Ехегнадзор. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу СМИ прокомментировать сообщение об открытии трех оперативных центров наблюдательной миссии ЕС в Армении.

"С самого начала есовцы действовали крайне нетранспарентно. Развертывание присутствия Евросоюза на территории Армении происходило форсированно, под серьезным нажимом со стороны Брюсселя. Есовцы практически навязали свое присутствие. Запуск миссии, целью которой было провозглашено содействие в нормализации отношений между Баку и Ереваном, происходил в одностороннем порядке, на неконсенсусном фундаменте, без согласия азербайджанской стороны и других региональных игроков и без надлежащей отчетности", - отметила Захарова.

По ее словам, это лишь подтверждает истинную подоплеку есовской политики в регионе, главное для которой - выдавливание России из Закавказья, превращение Южного Кавказа в арену геополитического противостояния в ущерб коренным интересам проживающих здесь людей.

Очевидно, продолжила российский дипломат, что увеличение числа центров базирования есовских "наблюдателей" в Армении не имеет ничего общего с задачей установления стабильности и мира в отношениях между Баку и Ереваном.

"Неподотчетность есовской миссии международному сообществу и, прежде всего, Азербайджану и Армении подкрепляет подозрения в наличии скрытой повестки дня в есовской деятельности "на земле", присутствии в мандате миссии "второго дна" под прикрытием ее "гражданского" характера. С учетом всех обстоятельств не только у нас возникают многочисленные обоснованные вопросы к реальным мотивам действий Евросоюза в регионе", - подчеркнула представитель российского МИД.

По-прежнему уверены, добавила Захарова, что продолжающаяся экспансия есовского внерегионального фактора в Закавказье, за которой просматриваются антироссийские задачи США и НАТО, способна лишь обострить существующие здесь противоречия.

"Видимо, поэтому отдельные политики из ФРГ пытаются убеждать общественность, что направленные в Армению немецкие полицейские и французские жандармы "не являются оккупантами".

Нет никакой "добавленной стоимости" от сомнительной активности есовских "экспертов" в районе армяно-азербайджанской границы. Тем более неспособны они обеспечить безопасность и соблюдение договоренностей о прекращении огня, достигнутых при решающей роли российского посредничества. Реальной гарантией мира в регионе по­прежнему остается присутствие Российского миротворческого контингента", - выразила убеждение представитель МИД России.

По ее словам, развитие ситуации в очередной раз доказывает, что наиболее устойчивой и долговременной основой армяно-азербайджанской нормализации и в целом оздоровления ситуации в Закавказье является последовательное осуществление трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г., в т.ч. о разблокировании всех транспортных и экономических связей, делимитации и демаркации армяно­азербайджанской границы, согласовании параметров мирного договора между Азербайджаном и Арменией. "Россия продолжит содействовать сторонам в обеспечении безопасности и стабильности в регионе", - подытожила Захарова.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP).

Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

В состав гражданской миссии ЕС в Армении будет включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Миссия начала функционировать 20 февраля. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии.

Напомним также, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля с трибуны парламента, аргументируя причины развертывания в Армении новой миссии ЕС отметил, что Баку на многих западных международных площадках, пытаясь обосновать свою агрессию против Армении, заявляет о том, что премьер-министр РА, наращивая группировку российских войск у границ Азербайджана, в тандеме с армянскими ВС готовится осуществить агрессию против Азербайджана, и по этой причине Баку вынужден захватить высоты, чтобы уравновесить ситуацию. "Нам наши западные партнеры говорят, как так можно, вы хотите захватить земли Азербайджана, на что мы выступили с инициативой направить наблюдателей", - отметил премьер. Он добавил, что в отношениях с ОДКБ и ЕС нет никакого геополитического подтекста, есть политическая повестка, и конкретный вопрос, который официальный Ереван пытается решить.