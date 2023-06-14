Среда, 14 Июня 2023 18:12

АрмИнфо. В течение последней недели Азербайджан распространяет дезинформацию, после чего прибегает к провокационным действиям. Об этом 14 июня с трибуны Национального Собрания РА заявил министр обороны Сурен Папикян, отвечая на вопрос депутата Алхаз Казарян.

По словам Папикяна, Баку пытается сформировать представление о том, что действия его вооруженных сил носят предупредительный характер в

ответ на якобы агрессивные действия со стороны ВС Армении. <Ничего подобного в реальности нет, а Республика Армения будет следовать продвижению повестки мира, и, конечно, защищая суверенную территорию нашей страны>, - сказал глава оборонного ведомства.

Напомним, что ранее министерство обороны РА выступило с сообщением об обстреле 13 июня в районе 18:30 ВС Азербайджана армянских позиций

в Ерасхе. В результате обстрела поврежден гражданский автомобиль и другой объект. 14 июня в 11:30, согласно сообщению МО, двое иностранцев получили ранения в результате обстрела строящегося в Ерасхе металлургического завода. Их состояние здоровья, по данным Минздрава РА, оценивается как средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Сегодня днем обстрелам подверглись и боевые позиции ВС Армении в районе Ерасха.