Среда, 14 Июня 2023 15:44

АрмИнфо. Мирный процесс между Баку и Ереваном важен и для диалога Турции и Армении. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе первой после переизбрания зарубежной поездки на Северный Кипра и Азербайджан.

Глава государства привлек внимание к ситуации на Южном Кавказе, отметив, что продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном, внесет весомый вклад и в нормализацию отношений Турции и Армении. "Двери для мира в регионе, где имело место много горя, приоткрыты.

Поэтому стороны не должны упускать этот шанс и действовать ответственно", - подчеркнул турецкий лидер.

При этом он назвал "важным шагом" недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Анкару. "Ответив позитивно на приглашение турецкой стороны, Пашинян преодолел в своей стране немало преград и оппозиционные настроения. Мне представилась возможность коротко пообщаться с ним в ходе церемонии. Выразил благодарность в связи с прибытием в Турцию", - сказал президент Турции.

Эрдоган назвал также "важными" слова премьер Армении о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Нагорный Карабах. "Однако, как я уже говорил ранее, в Армении есть негативные настроения против Пашиняна. И это очень и очень важный момент. До сегодняшнего дня Пашинян не сделал шага назад", - сказал политик.

По его словам, Анкара продолжит тесно взаимодействовать с Азербайджаном во имя укрепления единства Тюркского мира.

Касаясь темы так называемого экстерриториального маршрута через Сюникскую область Армении (Зангезурского коридора), президент Турции отметил, что проблема в этом вопросе исходит не от Армении, а от Ирана. "Позиция Тегерана вызывает огорчение у Баку и Анкары. На самом деле ситуация должна вызывать огорчение и у них [Ирана]", - отметил он.

По словам Эрдогана, пошлины на перевозку ж/д грузов "очень и очень высоки". "Надеюсь, что эта проблема [пошлина на перевозку на вагон] вскоре будет решена. При позитивном подходе к вопросам коммуникаций в регионе, можно сформировать единую ж/д и автомобильную сеть Турция-Азербайджан-Иран, и возможно будет открыть путь "Пекин-Лондон"", - не исключил Эрдоган, передает Анадолу.

Примечательно, что ранее власти Армении заявляли, что не допустят открытия через суверенную территорию РА экстерриториального коридора.