Среда, 14 Июня 2023 14:41

АрмИнфо. ВС Азербайджана продолжают стрельбу в направлении Ерасха. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

"14 июня в 13:45 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в направлении Ерасха. С армянской стороны потерь нет", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МО Ра проинформировали, что в результате вражеского огня, в направлении строящегося за счет иностранных инвестиций в Ерасхе металлургического завода ранение получили двое граждан Индии, вовлеченных в строительные работы завода - Мухаммад Асиф и Мирхасан Сааджан.

Напомним, что вражеские силы со вчерашнего дня держат под прицельным огнем Ерасх. Провокации начались после заявления лидеров Турции и Азербайджана в Баку о необходимости заполучения экстерриториальный коридор через территорию Армении.