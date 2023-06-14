Среда, 14 Июня 2023 10:13

АрмИнфо.В рядах европейских депутатов есть люди, которые, оказывается, гораздо более армянские, чем представляющий Армению премьер-министр Никол Пашинян. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя ранее правящей в стране Республиканской партии Армен Ашотян.

Он отметил, что очень важный эпизод остался за рамками содержания сессии вопросов и ответов в депутатов Европейского парламента с высоким представителем ЕС Джозефом Боррелем. Речь идет о статусе Нагорного Карабаха, который обсуждался в Европарламенте. Фактически, отметил Ашотян, европейские депутаты поднимают вопрос о статусе Арцаха, несмотря на то, что власти Армении давно забыли не только понятие <право на самоопределение>, но и само слово <статус>. <Но что отвечает Джозеф Боррелль? Он цитирует слова Никола Пашиняна о том, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана и о его статусе речи не идет, ведутся дискуссии о так называемых эфирных, мистических правах и безопасности народа Нагорного Карабаха. Это просто позор>, - отметил зампред РПА.

Иными словами, продолжил политик, в рядах европейских депутатов есть люди, которые, оказывается, гораздо более армянские, чем представляющий Армению Никол Пашинян. <Европейские бюрократы, как и азербайджанские деятели, используют выражения Никола Пашиняна, чтобы нейтрализовать претензии, выражающие интересы Армении. Это не ново и не уникально для ЕС. Такая ситуация и в России, и в США. А рты, которые якобы выражают интересы армянского народа, покрывают премьер-министра. Ну найдите в повестке Национального Собрания РА хоть одну фразу "статус Нагорного Карабаха", - отметил Армен Ашотян.