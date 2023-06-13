Вторник, 13 Июня 2023 17:41

АрмИнфо. Дружба и братство Турции и Азербайджана - непоколебимы, таков был лейтмотив заявлений для прессы лидеров двух стран - Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева сегодня в Баку после переговоров с глазу на глаз и в расширенном составе делегаций.

"Турция и Азербайджана будут и далее тесно взаимодействовать на основе принципа "Одна нация, два государства". Дружба и братство наших стран - непоколебимы", - сказал Эрдоган.

Касаясь содержания переговоров, он также отметил, что важным вопросом повестки диалога двух стран, является энергетика. "Сегодня, в особенности в Европе, весьма заинтересованы в поставках газа через Турцию. Они постоянно обращаются к нам с просьбами. Мы в свою очередь делаем все необходимое и продолжим усилия в этом направлении", - сказал Эрдоган.

Он также привлек внимание к ситуации на Южном Кавказе и отметил, что важно, как можно скорее решить вопрос с так называемым "Зангезурским коридором" (транспортный маршрут через Сюникскую область РА - ред.), что станет вкладом в укрепление турецко- азербайджанских связей.

В свою очередь президент Азербайджана также назвал неизбежным открытие "коридора". "Мы усилим работу в данном направлении. Открытие коридора создаст новые возможности многим странам и положительно повлияет на сотрудничество в регионе", - отметил Алиев, слова которого приводит Туран.

Он также указал на растущую значимость Срединного коридора.

По его словам, объем грузов перевозимых через Каспий и Азербайджан, растет с каждым годом.

"Поэтому мы расширяем наши транспортные и логистические возможности. Мы расширяем потенциал Бакинского порта до 75 млн тонн. Мы поднимаем на самый современный уровень железную дорогу, судостроительный завод и другую транспортную инфраструктуру",- далее сказал Алиев.

Он также указал на увеличение экспорта азербайджанского газа в страны Европы через Турцию. "На это тоже есть большой спрос", - добавил азербайджанский президент.

Он также отметил, что единство Азербайджана и Турции - важно для региона Южного Кавказа и всего Тюркского мира. По его словам, Азербайджан и Турции "будут и далее основываться на общей позиции во внешней политике".

Алиев привлек внимание к геополитическим процессам, которые, как он считает "снизили значимость и эффективность международного права". "К сожалению, сегодня на первый план выходит фактор силы, а международное право не работает", - сказал он, похваставшись агрессией против Арцаха.

Он подчеркнул, что Азербайджанская армия и впредь будет развиваться по модели турецкой и сообщил о планировании 16 совместных военных учений.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области образования. В данной связи президент Эрдоган сообщил о скором открытии Турецко-Азербайджанского Университета.