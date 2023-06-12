Понедельник, 12 Июня 2023 17:45

АрмИнфо.Уголовное производство в отношении бывшего командующего Армией обороны, генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна временно приостановлено.

Как рассказал армянским СМИ пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян, решение о приостановлении преследования принял прокурор по ходатайству следователя, осуществляющего производство на основании того, что назначена военно-научная экспертиза. По его словам, полученные результаты будут иметь существенную роль в плане предоставления правовых оценок.

Напомним, что 24 февраля 2020 года Джалал Арутюнян возглавил Армию обороны. Он руководил АО и входе широкомасштабной военной агрессии в отношении Арцаха в сентябре-ноябре 2020 года. Он покинул пост главы АО НКР 27 октября 2020 года после получения серьезного ранения. БПЛА атаковал автомобиль, на котором он передвигался.

После завершения боевых действий Арутюнян и долгой реабилитации он был назначен на должность начальника службы военного контроля Минобороны Армении. Затем ему было предъявлено обвинение в халатном отношении к служебным обязанностям, что вызвало тяжкие последствия - огромные потери в живой силе и военной технике, позиций.

2 сентября 2022 года ему были предъявлены обвинения по двум эпизодам: по части 3 статьи 376 Уголовного кодекса РА, принятой 18 апреля 2003 года (соответствует части 3 статьи 550 действующего Уголовного кодекса РА), в тот же день в отношении последнего в качестве меры пресечения был избран запрет на выезд, приостановлены полномочия. Следствие продолжается