Понедельник, 12 Июня 2023 15:19

АрмИнфо. ВС Азербайджана обстреляли из минометов армянские позиции в направлении Сотка Гегаркуникской области РА. Об этом сообщает пресс-служба МО Армении.

<12 июня в 14:15 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка. Были применены, в том числе и минометы.

С армянской стороны потерь нет>,- сообщили в оборонном ведомстве.