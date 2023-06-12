Понедельник, 12 Июня 2023 13:04

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился ответить на вопросы членов комиссии Национального Собрания РА по расследованию обстоятельств 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном в сентябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении комиссии НС по вопросам обороны и безопасности.

Согласно источнику, заседание комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны начнется 20 июня в 10:00. На ее заседание приглашен и премьер-министр РА, который уже дал свое согласие на участие в ее работе.