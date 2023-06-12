Понедельник, 12 Июня 2023 11:43

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переизбрания на пост главы турецкого государства совершит первые зарубежные визиты в Северный Кипра и Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба администрации президента Турции, визиты состоятся 12-13 июня.

В рамках визита на Северный Кипр турецкий лидер проведет обмен мнениями о развитии двусторонних отношений во всех направлениях. Кроме того, будет обсуждена ситуация на Кипре, вопросы региональной и международной повестки.

В столице Азербайджана, Баку Эрдоган проведет переговоры о развитии азербайджано- турецких связей в предстоящий период, а также о ситуации в регионе и в мире.

Срок полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана, переизбранного на пост главы государства по итогам выборов 28 мая, продлится до 2028 года, передает Анадолу.