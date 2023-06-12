Понедельник, 12 Июня 2023 09:31

АрмИнфо. Городской совет Парижа единогласно принял резолюцию об оказании неотложной гуманитарной помощи народу Арцаха, который находится в блокаде уже 6 месяцев в результате перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора - единственной дороги, обеспечивающей связь Арцаха с внешним миром.

Согласно резолюции, помощь будет оказана во взаимодействии с другими французскими общинами. В резолюции подчеркивается, что в результате незаконной блокадв Азербайджаном Лачинского коридора начиная с 12 декабря 2022 года, 120 тысяч жителей Арцаха оказались отрезанными от остального мира. Также подтверждается солидарность мэрии Парижа с армянским народом.

Посол Армении во Франции Асмик Толмаджян выразила благодарность членам городского Совета и мэру Парижа Анн Идальго за поддержку народа Арцаха, который вот уже 6 месяцев находится в азербайджанской осаде.