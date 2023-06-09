Пятница, 9 Июня 2023 16:51

АрмИнфо.Только 3,8% армянской общественности не прочь видеть Арцах в составе Азербайджана. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Мой рейтинг твоему рейтингу не помеха», проведенного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

В частности, на вопрос «как оцениваете заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана в 86600 кв.км, что включает и Нагорный Карабах», 3,8% ответили «весьма положительно», скорее положительным подобное заявление считают 5,4% опрошенных, скорее отрицательным - 18,5%. Категорично не согласны с премьер-министром – 63,4% респондентов. 8,9% - затруднились ответить.

При этом 77,7% считают невозможной жизнь армянского населения Нагорного Карабаха в составе Азербайджана в статусе нацменьшинства, и только 2,8% уверены в обратном. Допускают подобную возможность 5,6%, и скорее невозможным подобное считают 8,7%. 5,1% - затруднились с ответом.

Интересно, что в начале января число граждан, положительно оценивающих роль гражданской миссии ЕС вдоль границы Армении превышало имеющиеся показатели в текущее время. В частности, если в январе 36,8% опрошенных отметили, что полностью положительно оценивают миссию ЕС, то в мае их число снизилось до 14,8%. Крайне негативно к миссии в январе относилось 14% респондентов, а уже в мае их стало 29,9%.

При этом 32,8% придерживаются мнения, что Никол Пашинян ведет сбалансированную политику с РФ и Западом, 20,5% - считают, что премьер пытается интегрироваться в ЕС, НАТО, 14,7% - видят подобную тенденцию в отношении Турции и Азербайджана, 12,9% уверены, что Пашинян пытается вытеснить российское присутствие в Армении , 19% - затруднились ответить.

Учитывая внешние и внутренние вызовы 41% респондентов считают, что необходимо провести внеочередные выборы и сформировать новое правительство, 18,9% - отметили, что это сделать скорее необходимо, нежели нет. И только 12,2% считают, что скорее всего в этом нет необходимости, а 19,5% - вообще не находят целесообразным формирование новой власти.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 27 по 31 мая текущего года. Объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

Напомним, что в 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба. -