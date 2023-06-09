Пятница, 9 Июня 2023 11:50

АрмИнфо.Влиятельный демократ в подкомитете по ассигнованиям на зарубежные операции Палаты представителей США Барбара Ли призывает своих коллег в Конгрессе США присоединиться к требованиям положить конец всей американской военной помощи Азербайджану в свете продолжающейся шестимесячной жестокой блокады президентом Алиевым 120 тысяч коренных армян Арцаха. Об этом говорится в сообщении Армянского национального комитета Америки (ANCA).

<Военная помощь Азербайджану со стороны администрации Байдена-Харрис подливает масла в огонь, побуждая режим Алиева к дальнейшей эскалации агрессии и ужесточению блокады Арцаха. Найдите минутку, чтобы позвонить, написать в Твиттер и своим представителям в Конгрессе

США, чтобы они вместе с конгрессменом Ли и ее коллегами прекратили всю помощь США в сфере безопасности и военной помощи Баку, а затем попросите своих друзей и семью сделать то же самое>, - заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

Инициатива Ли в Конгрессе поступила в связи с тем, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана на следующей неделе должны были провести еще один раунд переговоров в Вашингтоне. В письме в Конгресс Барбара Ли отмечает, что <длительная блокада Азербайджаном Нагорного Карабаха и его продолжающаяся оккупация суверенной территории Армении не только угрожают поставить под угрозу слабые усилия по урегулированию конфликта, но и серьезно угрожают безопасности и благополучию армянского населения Нагорного Карабаха>.

Конгрессмен также выразила беспокойство> по поводу слабой реакции Госдепартамента на антиармянские угрозы Азербайджана. Она напомнила о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева. <Либо они (арцахцы) согнут шею и придут к нам сами, либо все будет развиваться по-другому. Если я скажу, что амнистия может быть вариантом, они не должны упускать эту возможность", - заявил тогда Алиев. <Вместо того чтобы осудить это заявление, представитель Госдепартамента <приветствовал> слова Алиева>, - с возмущением отметила Барбара Ли, призвав администрацию Байдена ввести в действие санкции в отношении Азербайджана по статье 907.

В письме Барбары Ли Конгрессу говорится: <В контексте этой продолжающейся блокады и непрекращающихся угроз со стороны президента Алиева продление президентского отказа от применения статьи 907 Закона о поддержке свободы пошлет опасный сигнал правительству

Азербайджана о том, что не будет никаких последствий для его попыток навязать свою волю армянам Нагорного Карабаха запугиванием, голодом и смертоносной силой>.