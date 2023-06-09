Пятница, 9 Июня 2023 11:49

АрмИнфо. Сенаторы Алекс Падилья, представляющий Демократическую партию США и Марко Рубио от Республиканской партии объединились, чтобы представить проект резолюции, поддержанную Армянским национальным комитетом Америки (АНКА) и широким кругом американских партнеров по коалиции гражданского общества. Проект направлен на оказание давления на Азербайджан с целью прекращения шестимесячной блокады 120 тысяч армян-христиан на их исконной родине в Арцахе, говорится в сообщении АНКА.

Источник отмечает, что новая законодательная инициатива аналогична двухпартийной резолюции, возглавляемой сопредседателем группы Конгресса США по армянским вопросам Фрэнком Паллоне, которая в настоящее время уже насчитывает 88 соавторов. Представление в Сенате резолюции, поддержанной председателем сенатского комитета по международным отношениям Робертом Менендесом, который является первоначальным соавтором этой инициативы, приурочено к следующему раунду мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США, который планировалось провести в Вашингтоне на следующей неделе. В документе содержится призыв к администрации США ввести санкции против должностных лиц Азербайджана, ответственных за блокаду Арцаха и продолжающиеся антиармянские нарушения прав человека. Инициатива также призывает администрацию Байдена прекратить оказание военной помощи Азербайджану, полностью введя санкции по статье 907 Акта о свободе.

<Армяне и американцы - союзники благодарят сенаторов Падилья, Рубио и Менендеса за то, что они указали на реальные последствия шестимесячной блокады Арцаха, настаивая на немедленном прекращении американской военной помощи Баку", - сказал исполнительный директор АНКА Арам Амбарян, добавив, что американские налогоплательщики не должны субсидировать вооруженные силы авторитарного режима, который не заслуживает поддержки со стороны США.

<Блокада Азербайджаном Лачинского коридора - единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, - бесчеловечна и неприемлема>, - заявил сенатор Падилья, отметив, что эта блокада создала гуманитарный кризис, лишив 120 000 армян в Нагорном Карабахе доступа к еде, лекарствам и другим предметам первой необходимости. <Наша резолюция призывает администрацию США принять меры для привлечения Азербайджана к ответственности>, - отметил сенатор.

В свою очередь, Френк Паллоне, приветствуя инициативу партнеров, заявил: <Сегодня я вместе со своими коллегами осуждаю продолжающуюся блокаду Арцаха Азербайджаном. Ясно, что блокада Азербайджаном Лачинского коридора скоординирована и направлена на то, чтобы перекрыть единственный путь снабжения Арцаха большей частью продовольствием, медикаментами, транспортом и другими товарами первой необходимости. Мы едины в том, чтобы положить конец этому преднамеренному гуманитарному кризису>.