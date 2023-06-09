Пятница, 9 Июня 2023 11:44

АрмИнфо. Россия придает особое значение процессу разблокирования экономических транспортных связей на Южном Кавказе. Об этом накануне в ходе встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, слова которого приводятся на сайте российского кабмина.

Российский премьер отметил, что Москва заинтересована в мире, стабильности и процветании региона. <Об этом на встрече 25 мая в Кремле говорили лидеры России, Азербайджана и Армении. Убеждены, что создание новых маршрутов отвечает интересам всех государств региона>,

- подчеркнул Мишустин.