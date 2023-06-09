Пятница, 9 Июня 2023 11:42

АрмИнфо. Разблокирование транспортных и коммуникационных связей на Южном Кавказе даст возможность всем государствам региона наладить торговые отношения. Такое мнение, как передают баконские СМИ, выразил заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ- председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов по итогам 86-го заседания Совета в Баку.

<В этой связи торговля будет налажена, активизируются контакты между людьми>, - сказал он.

Участники заседания обсудили ситуацию на внешних границах государств-участников СНГ, вопрос организации 87-го заседания Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ и проект его повестки.

Председатель Совета подчеркнул, что в сегодняшней встрече в Баку принимало участие и пограничное управление Армении, и выразил надежду, что на заседании в Ереване также примет участие делегация из Азербайджана.

По словам Манилова, на заседании обсуждался вопрос оценки ситуации на внешних границ стран СНГ.