Четверг, 8 Июня 2023 17:37

АрмИнфо.Гроссмейстер, обладатель одного из высочайших рейтингов FIDE Левон Аронян не поедет в Баку для участия в Кубке мира по шахматам. Об этом он написал в своем микроблоге в Твиттер.

<Я стою перед дилеммой. С одной стороны, как человек, который очень любит Кубок мира, я хотел бы принять участие, но как армянин, я не буду себя чувствовать в безопасности в Баку>, - подчеркнул он.

Гроссмейстер заметил, что не исключает онлайн участия в Кубке, поскольку Международная шахматная федерация (FIDE) продвигает гибридный формат турнира. Отметим, Кубок мира по шахматам пройдет в этом году в Баку с 29 июля по 26 августа.