Четверг, 8 Июня 2023 14:18

АрмИнфо. По просьбе азербайджанской стороны намеченная на 12 июня встреча в Вашингтоне отложена. Как сообщают армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

При этом она подчеркнула, что о дате нового раунда переговоров глав МИД РА и АР будет сообщено дополнительно.

Отметим, что ранее в Госдепе США заявили, что пока не обладают информацией о дате встречи главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в Вашингтоне. При этом в Вашингтоне выразили убеждение, что ключом к миру и безопасности в регионе является прямой диалог между сторонами.