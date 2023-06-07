Среда, 7 Июня 2023 19:04

АрмИнфо.Работа по нормализации отношений между Баку и Ереваном идет в рамках трехстороннего формата и на основе заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Об этом 7 июня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя активность Запада в регионе Южного Кавказа.

Как отметила Захарова, в Москве считают, что комплекс договоренностей является безальтернативной <дорожной картой> для процесса примирения двух братских для России народов. <Мы не предпринимаем каких-либо шагов по форсированию ситуации, и идем по намеченному плану. В этой работе есть свои треки, своя динамика переговорного процесса, свои форматы, направленные на реализацию всех тех договоренностей, о которых было заявлено>, - отметила официальный представитель МИД России.

Она также подчеркнула, что для Москвы продолжает оставаться приоритетом продвижение Баку и Еревана к сбалансированным решениям.

Что касается действий США и ЕС, то, как заметила Захарова, не может не вызвать удивления внезапно повышенная деятельность с их стороны.

До трехсторонних договоренностей никто из них, и, в частности, ЕС, к данной проблематике особого интереса не проявлял. По всей видимости,

в настоящее время изменилась конъюктура. <Между тем, исторически доказано, что навязываемые извне, пропихиваемые в ускоренном режиме, ни к чему хорошему никогда не приводило. Нужно знать историю региона, историю конфликта, историю народов, но главное, быть заряженным на достижение истинного мирного урегулирования>, - сказала официальный представитель МИД РФ. Коснулась она и вопроса о разблокировании транспортных и экономических коммуникаций в регионе Южного Кавказа, которые предметно прорабатывается вице-премьерами России, Азербайджана и Армении.

Напомним, что недавно в интервью телеканалу H1 секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян заявил о намерениях Армении сохранить свой суверенитет над данными коммуникациями, отпустив при этом ряд нелицеприятных заявлений в адрес России. В этой связи Захарова отметила, что данное высокопоставленное лицо должно определиться: либо диалог, опыт проведения которого у Москвы с Ереваном имеется, либо продолжать выступать с подобными заявлениями. <Мы выступаем за первый вариант>, - подчеркнула официальный представитель МИД России.